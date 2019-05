SisterMoon u Puli - ljudi u stvarnom vremenu 'razgovarali s Mjesecom'

U sklopu #MTFPula sinoć je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli organiziran SisterMoon live MoonBounce, događaj pod vodstvom poznate njemačke umjetnice i producentice Martine-Nicole Rojina, na kojem su sudionici u stvarnom vremenu "razgovarali s Mjesecom" i uživo slušali odbijanje glasova s površine Mjeseca.

Silvio Kutić, Roberto Kutić i Izabel Jelenić iz IT tvrtke Infobip iskoristili su priliku i još jednom poručili „We are just starting“. Slavna rečenica putovala je kroz svemir brzinom svjetlosti više od 369,009 km i vratila se natrag na radio valovima u 2,5 sekunde.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Martine-Nicole Rojina koristi jedan od prvih astronomskih radio teleskopa u svijetu Dwingeloo kako bi snimila ljudski glas, glazbene instrumente i art-zvukove kako se reflektiraju s površine Mjeseca.

U ovom projektu naziva SisterMoon surađuje sa stručnjacima za radio valove Harryjem Keizerom i Janom Von Muijlwijkom iz zaklade Camras koji iz kabine teleskopa odašilju zvuk iz sjeverne Nizozemske.

- Spoj umjetnosti, tehnologije i znanosti oduvijek mi je bio bitan. Kad smo otkrili što sve može ova tehnologija, pokrenula sam projekt SisterMoon kako bi ljude zainteresirali za znanost i dali im mogućnost da probaju nešto novo i nesvakidašnje. U Puli je poruke na Mjesec poslalo šezdesetak ljudi i reakcije su odlične. Sada idemo dalje na festival Starmus V, jedan od najvećih međunarodnih festivala za znanost, tehnologiju i umjetnost, a posebno me veseli što će nam se tamo pridružiti i astronauti Apolla koji su hodali po površini Mjeseca - rekla je Rojina