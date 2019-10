Rusi počinju testirati svoj internet

Rusija će testirati svoju internu mrežu RuNet da vidi može li zemlja funkcionirati bez globalnog interneta, objavila je u ponedjeljak ruska vlada. Testovi će početi nakon 1. studenog, ponavljat će se najmanje jednom godišnje, a moguće i češće.

Rusija je, tako, još jedan korak bliže tome da ima vlastiti neovisni internet. Ruski predsjednik Vladimir Putin, u svibnju je, naime, potpisao zakon kojim se omogućava kreiranje vlastite internetske mreže koja ne bi ovisila o svjetskoj mreži i koja se može, ako se to želi, isključiti iz svjetske mreže. Takav potez stvaranja ruskog weba – RuNeta – odobrili su i ruski zastupnici, a zakon bi trebao stupiti na snagu 1. studenog.

Ruska ideja je da stvore vlastitu internet mrežu kako bi se zaštitili od vanjskih napada, a ono što Kremlj želi dobiti jest – održiv, siguran i potpuno funkcionalan lokalni, odnosno samo ruski internet. Rusi će uz autonomni internet osnovati i nadzorno-upravljački centar kojeg će dodatno nadzirati Roskomnadzor, ruska telekom-agencija. Ta je državna agencija, prema novom zakonu, zadužena za osiguravanje dostupnosti komunikacijskih usluga u Rusiji u tzv. ekstremnim situacijama. A u ekstremnim situacijama smjet će potpuno onemogućiti cirkuliranje internetskog prometa izvan Rusije i u Rusiju, znači ostaviti ga tek u lokalnim uvjetima.

Usto, prema novom paketu zakona, informacije državnih službi i tvrtki u državnom vlasništvu na internetu bit će kriptirane, kaže RIA. Rusija je već osjetila ograničenja internetskog sadržaja u prošlosti, što znači da je već bilo filtriranja i ograničenja, tvrde aktivisti za slobodni internet. Oni se sada boje da će neovisni ruski internet zapravo postati nalik onom kakav postoji u Kini, točnije vrlo ograničenog pristupa i protoka informacija uz potpunu kontrolu sadržaja. Vjeruju da će uspostavom centra koji će nadzirati ekstremne situacije s mogućnošću nadzora cjelokupnog prometa cenzura biti zapravo ozakonjena, i to u oba smjera: i ono što prolazi do ruskih korisnika kao i ono što Rusi žele plasirati globalnom svijetu.

Tijekom prošle godine ruska vlada detaljno je govorila o uspostavljanju domaćeg interneta. Ideja, prema zakonodavcima i onima iz Kremlja, jest imati internet koji država može strogo kontrolirati i koji bi se mogao potpuno isključiti iz globalne mreže. Sada Rusija planira provesti takozvani test i isključiti se iz globalnih internetskih tijekova. Ono što su neki nazvali fantazijom sada je bliže stvarnosti, a implikacije su važne za globalnu cyber sigurnost i ono što se može dogoditi u Rusiji kao rezultat.

Ono što se događa jest da se oprema instalira u mreže glavnih telekomunikacijskih operatora, rekao je novinarima Aleksander Žarov, šef Roskomnadzora. Ispitivanja će se u prvom krugu provoditi “pažljivo” kako bi se osiguralo da promet i serveri ne budu ugroženi, kazao je. A potom će se pokrenuti testovi pod radnim nazivom ‘combat mode’. Nije pojasnio što to točno znač, no za pretpostaviti je da se radi (barem teoretski) potpunoj izolaciji RuNeta, možda kao odgovor na neku hitnu situaciju ili hakerski napad. Ruska vlada navodno je također započela s uvođenjem dubinskih provjera (DPI), svojevrsne sofisticirane tehnike filtriranja putem interneta.

Kao što je istaknuto u izvještavanju neovisne ruske novinske kuće Meduza, to se može odnositi na opetovane i uglavnom neuspješne napore ruske vlade da zabrani upotrebu šifrirane aplikacije za slanje poruka Telegram. Tehnike filtriranja koje je koristila vlada nisu bile dovoljno precizne pa upotreba zaobilazne aplikacije omogućava ruskim korisnicima da izbjegnu mehanizme cenzure. Međutim, uvođenje dubinske inspekcije šire je od pukog pretraživanja blokiranja usluga šifriranja poruka. Duboka inspekcija moćan je alat za internetsko filtriranje općenito – pogledajte, na primjer, kako ga Kina koristi kao dio svog velikog vatrozida. Budući da je bolja kontrola internetskog prometa koji ulazi u Rusiju i iz nje ključna komponenta pokretanja domaćeg ruskog interneta, korištenje DPI-ja stoga dobro igra za RuNetov cilj.

I drugi se regulatorni potezi nastavljaju, poput zahtjeva da Facebook i Twitter pohranjuju podatke ruskih korisnika unutar ruskih granica do kraja godine. Ovakva praksa lokalnog pohranjivanja podataka – nazvana lokalizacija podataka – može se koristiti iz različitih razloga, od uštede (tj. jeftinije je da se određeni podaci nalaze na određenom mjestu) do zaštite privatnosti (tj. želje da se podaci pokušaju sačuvati daleko od stranih očiju). No ruska se vlada posebno usredotočila na traženje lokalizacije podataka za strane tvrtke, vjerojatno kako bi dobili pristup šifriranoj komunikaciji.

Na primjer, Roskomnadzor je već zatražio od Applea da lokalno pohranjuje određene vrste podataka, a vlada je donijela regulativu kako bi prisilila kompanije na pohranu korisničkih podataka i ključeva za šifriranje na određenim mjestima. Ovaj nedavni napor usmjeren na Facebook i Twitter nastavak je dugogodišnje bitke.

Ispitivanje domaćeg interneta pokazuje posvećenost vlade tehnološkom suverenitetu.

Iza ovog napora da se uvede domaći internet niz je motiva, među njima i rastuća želja mnogih autoritarnih vlada da ostvare veći suverenitet uz pomoć interneta unutar svojih granica: u Kremlju, naime, strahuju, osobito predsjednik Vladimir Putin, zbog slobodnog protoka informacija i njegova potencijala za narušavanje stabilnosti režima.

To je i reakcija ruske vlade na cyber strategiju američkog Ministarstva obrane koja uključuje djelovanje američke vojske kako bi se odvratili cyber napadi i bili zaustavljeni na samom izvoru. Ne treba zanemariti ni želju da se opravdaju postupci poput pooštrene internetske cenzure, nadzora i kontrole prikazujući Rusiju kao zemlju pod stalnim cyber napadima stranih sila. Zbog svih tih motiva ne čini se vjerojatnim da će Rusi odustati od uspostavljanja svoje mreže. Ruska vlada, kao i mnoge vlade danas, sve je zabrinutija zbog oslanjanja na strane informacijske komunikacijske tehnologije pa bi težnja prema neovisnosti u ovom smislu mogla uključivati ​​smanjenje oslanjanja ruskog društva na globalni internet.