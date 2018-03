Roboti će biti dijelovi tijela, poboljšavat će vid, sluh...

Predviđati budućnost u tehnološkom smislu nije jednostavno ni za relativno kratak period od deset godina, a kamoli za pet desetljeća, no zasigurno je uvijek zabavno promišljati na koji će način svakodnevni život funkcionirati u to vrijeme.

Business Insider zatražio je predviđanja šestero vrhunskih američkih tehnoloških eksperata da daju svoju, bar grubu viziju budućnosti za pedeset godina, a njihova predviđanja u najmanju su ruku maglovita i prilično široka. No svi se oni slažu kako će život biti znatno lakši za čovjeka nego što je danas.

– U većini poslova koje danas obavljamo nemamo aktivnog pomoćnika, no to će sigurno biti promijenjeno. Zamislite kirurga ili medicinsku sestru koji rade u bolnici, a uza sebe će imati malog robota koji mu pomaže kako ne bi načinio pogrešku pri liječenju. Ovakvog “anđela čuvara” imat će gotovo svi ljudi – kaže Mahadev Satanaryanan sa sveučilišta Carnegie Mellon.

Što se transporta tiče, iako su već sada autonomna vozila ponegdje prisutna na cestama, predviđanje je kako klasični automobili neće nestati.

– I za pedeset godina kupci će moći kupiti klasični automobil, kojim sami upravljaju. No to će biti vlastiti izbor svakog vozača. No u svakom slučaju, sigurnost prometa bit će znatno poboljšana, znatno bolja nego sada – kaže Dirk Wisselmann iz BMW-ova odjela za automatizaciju vožnje.