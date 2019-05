Razvijajući aplikaciju osječki su IT stručnjaci učili o trudnoći

Mjerač bebinih pokreta u majčinu trbuhu, ali i uputa za tate kako isplanirati put do rodilišta ili pak kakvu dječju nosiljku odabrati jer će ubuduće uvijek imati pune ruke – nalazi se to u aplikaciji za planiranje trudnoće Expecting, prvoj takvoj stvorenoj za trudnice u Hrvatskoj. Idejni joj je tvorac udruga Roda, a realizirala ju je osječka IT tvrtka Plava tvornica.

Prava je to riznica korisnih i zanimljivih savjeta za lakše nošenje s izazovima u trudnoći, koji zlata vrijede za svakog novog roditelja. Na dohvat je ruke, primjerice, interaktivni popis od 100 najpopularnijih imena iz nekoliko zemalja, ali i popis stvari koje valja pripremiti za porod u bolnici, kao i za kućni porod – poput radijatora ili starih zastora za tuš kabinu.

Samo za buduće tate

– Specifična je po tome što je na njoj radio tim stručnjakinja iz različitih područja, kao što su primalje, savjetnice za dojenje i nošenje, savjetnice za autosjedalice, dule, a nadasve da su je radili roditelji i pri tome su nastojali odgovoriti na pitanja koja ih muče – započinje Daniela Drandić iz udruge Roda, voditeljica projekta. Iza njihova projekta, ističe, ne stoji komercijalni interes, dok su slične aplikacije na tržištu u vlasništvu, primjerice, proizvođača mlijeka za dojenčad.

– Naša je aplikacija potpuno neovisna. Dugo smo istraživale što sve postoji na tržištu i uvidjele da se sve svodi na to kako doći do korisnica i njihovih navika, dok je vrlo malo sadržaja koji kazuju budućim majkama i njihovim partnerima što ih čeka i o čemu trebaju početi razmišljati – ističe ona.

Najatraktivnija je posebnost pak kutak za tate. Oni se tako mogu upariti s računom trudnice, pojedine sadržaje dijele, ali dio je sadržaja rezerviran samo za njih.

– Postoji tako članak za trudnicu kako odabrati autosjedalicu, ali i sličan tekst za tatu koju sjedalicu kupiti, kako je postaviti u automobil i testirati – prikazuje Daniela. Očevima objašnjavaju i zašto je važno vježbati nošenje djeteta, ali i kako dijete izgleda kad se rodi. Kada trudovi najave porod, u tom stresnom trenutku najvažnije je sigurno stići do rodilišta. A da ništa ne krene po zlu, važno je, navedeno je u aplikaciji, isplanirati rutu unaprijed, provjeriti ulaze u bolnicu i parkiralište, pripremiti automobil i – imati spreman rezervni plan.

Iz tjedna u tjedan prati se razvoj djeteta, ali se u istim intervalima i priprema roditelja kako da emocionalno i fizički budu spremni za najuzbudljiviji trenutak u životu. U četvrtom se tjednu, primjerice, progovara o emocijama majke u tom ranom stadiju trudnoće, njihovoj zbunjenosti i strahovima. Podsjećaju je, nešto kasnije, i kako bi se trebala počastiti i otići na koncert ili u kazalište, “jer je to svakako lakše učiniti prije djetetova rođenja”. U dvadesetom se tjednu pak muškarce savjetuje da se povežu s tatama u svojoj zajednici – kako bi učili iz njihovih uspjeha i grešaka.

Tu su i alati za praćenje dobivanja na težini, krvnog tlaka i razine šećera koji se mogu personalizirati.

U glavama i snovima, slikovito objašnjava Daniela Drandić, svoju su ideju članice udruge Roda dugo razvijale, a 2017. prijavile su ju na Erasmus projekt te povukle za nju novac iz europskih fondova.

– Aplikacija je besplatna za korisnike, nema nikakvih reklama, financiraju je Erasmus i dijelom Grad Zagreb, Odjel za zdravstvo – navodi.

Dečki su razvili ideje Roda

Aplikacija je dostupna na iOS i Android uređajima, a proteklog je tjedna lansirana na tržište. A ono što su članice Roda zamislile, u stvarnost su pretvorili IT stručnjaci iz virovitičko-osječke tvrtke Plava tvornica.

– Od početka suradnje s ekipom iz Rode.hr osjećali smo pozitivan duh i atmosferu koja nas je dodatno motivirala prilikom dizajniranja i razvijanja Expecting mobilne aplikacije. Zanimljivo nam je bilo pratiti developere, koji su većinom dečki, te njihove ideje i prijedloge kako da se neki dio aplikacije razvije, ali i njihov proces učenja o trudnoći – kaže Ana Musa, marketing menadžerica iz firme Plava tvornica.