Novska će postati svjetski centar industrije videoigrica

Naš je cilj da Sisačko-moslavačka županija postane regionalno središte gaming industrije, da ovdje kontinuirano stvaramo programere videoigara, kaže Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SIMORA u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije. Stoga su, zajedno sa Županijom i Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ d.o.o, osmislili projekt i za njega dobili 20 milijuna nepovratnih kuna iz europskih fondova koje će utrošiti na uređenje dviju zgrada od 1200 kvadrata u Novskoj, njihovo opremanje najmodernijom opremom kakve još nema u Hrvatskoj i bližoj regiji te na razne edukacije.

Na predstavljanju inkubatora Novskom su se šetali Talking Tom i slični popularni likovi iz igara, a u Razvojnoj agenciji SIMORA nadaju se da će uskoro iz Pisma izaći i neke potpuno nove igre te, samim time, i neki novi jednako popularni likovi.

Školovanje programera

– Inkubator će biti potpuno opremljen potrebnom opremom za razvoj računalnih igara. Riječ je o vrlo konkretnim stvarima, a bit će nabavljena prema specifikacijama koje smo dobili u suradnji s vodećim hrvatskim game developerima. Posebno bih istaknuo specijaliziranu opremu poput studija za snimanje pokreta (motion capture). Taj studio ne postoji nigdje u Hrvatskoj, a najbliži je u Beogradu i danas naše tvrtke svaki tjedan odlaze na snimanja u Beograd što im je, dakako, puno skuplje – ističe Čelan.

Uz tipičnu funkciju inkubatora, u razvojnoj agenciji SIMORA ističu i druge dijelove ovog projekta, poput uvođenja besplatnih tečajeva engleskog jezika u vrtićima, radionice izrade videoigara u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije te uvođenja novog četverogodišnjeg programa za razvoj videoigara u srednje škole (tehničar za razvoj videoigara). Sve bi to trebalo održati konstantan interes i stvarati potrebne kadrove za industriju videoigara u Novskoj i županiji, ali najprije uskoro počinje edukacija stotinu mladih informatičara za rad u industriji videoigara.

Foto: Nikola Čutuk/PIXSELL Na promociji Pisma bila je i ministrica Martina Dalić te je održano natjecanje u eSportu koje je okupilo brojne gamere

– Mi sada okupljamo 500 zainteresiranih iz cijele Hrvatske. Kad ih okupimo, napravit ćemo selekciju na sto onih koji su najviše zagrizli, koji će biti najviše motivirani da im to postane posao, a ne tek hobi. Oni će zatim na edukacije. Odlučili smo se na specifične edukacije za najtraženija znanja u stvaranju igara: Unity 3-d i Blender. Programer u engineu Unity 3-d trenutačno je najtraženije zanimanje u industriji računalnih igara. Nastava će biti organizirana teoretski, ali i praktično i svaki će polaznik na kraju imati iza sebe konkretan rad ili proizvod, odnosno videoigru sa svojim potpisom koju će moći navesti u svojem životopisu. Jedna osoba ići će na Unity, druga na Blender, moraju kliknuti i zajedno formirati tim te u tih šest mjeseci osmisliti videoigru. S njom ćemo izaći na sajam Reboot info gamer iduće godine u Zagrebu, na kojem će stručni tim odabrati najbolje te ćemo ih nakon odabira financirati kao startupove – govori nam Mario Čelan. Zaposlit će dvoje stručnjaka, jednog za Unity i drugog za Blender, a u Novskoj će im biti osiguran i stan.

Za svaki od odabranih startupova osigurano je 175.000 kuna od Županije, Grada Novske, SIMORA-e i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ocijenili su da bi to trebalo biti dovoljno da se ekipe s edukacije razvijaju 20-ak mjeseci te da bi za to vrijeme mogli napraviti kvalitetnu igru i izaći na tržište. Uz njih dobrodošle su i sve mlade tvrtke s dobrom idejom. Već je sada velik interes s obzirom na to da će Pismo nuditi sustavnu podršku i financijsku potporu koja omogućava i zapošljavanje kojeg novog stručnjaka u tim tvrtkama. Svi ti startupovi razvijat će se u inkubatoru.

– Na raspolaganju će im biti studio za snimanje pokreta (motion capture), studio za snimanje videa, studio za snimanje zvuka i studio za virtualnu stvarnost. Riječ je o vrlo skupoj i kvalitetnoj opremi koju će mladi poduzetnici moći koristiti te neće morati kupovati vlastitu. Ukupno ćemo moći smjestiti do 200 pojedinaca u isto vrijeme u inkubatoru koji će imati i 400 kvadrata za sve popularniji coworking – napominje Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SIMORA.

Svima njima nudit će poduzetnički inkubator i usluge mentorstva, a već sada suradnju i pomoć vezanu za mentorstvo prodaje i edukacije ponudila je tvrtka OUTFIT 7 iz Ljubljane, koja je nedavno prodala svoju igru “Talking Tom” za milijardu eura kineskim investitorima.

Trenutačno hrvatske gaming tvrtke trebaju oko 250 programera koje bi zaposlile već sutra, no ta specifična zvanja trenutačno se ne mogu steći ni u srednjim školama ni na fakultetima.

– Danas su svi oni samouki i znanja stječu putem interneta, a mi počinjemo stvarati konstantan sustav obuke mladih kako bi postali programeri za hrvatsku industriju videoigara. U timu imamo predstavnika Klastera gaming industrije u RH Andreja Kovačevića, a tu je i Mario Mihoković iz tvrtke Intercorona. Oni su nam savjetnici. U Razvojnoj agenciji SIMORA nitko nije stručnjak za gaming, a njihov je interes da dobiju kvalitetnu radnu snagu. Mi ćemo za šest mjeseci stvoriti prve stručnjake u dva programska jezika, a onda nastaviti osiguravati kontinuiran priljev stručnjaka. Sada ih u edukaciji imamo stotinu, a idućih godina predviđeno je po 80 polaznika godišnje čime bismo u osam godina dobili 700 ljudi s potrebnim znanjima. Vjerujem i da ćemo za dvije godine s Tehničkom školom u Sisku osmisliti kurikul za četverogodišnju školu koji ćemo ponuditi i drugim srednjim školama, i to ne samo u Sisku, a prve generacije iz škola bi mogle izaći za šest godina – objašnjava Čelan.

Sve popularniji i eSport

U Novskoj ne skrivaju zadovoljstvo što će njihov grad biti središte gaming industrije.

– Mi ćemo time dobiti jednu sasvim novu industrijsku granu, novi smjer u gospodarstvu koji je područje interesa mladih ljudi koji se žele baviti informatikom, gaming industrijom i digitalnim tehnologijama – kaže nam gradonačelnik Novske Marin Piletić ističući da mladih informatičara u Novskoj ima, ali sada su prisiljeni raditi u većim gradovima. Ovime bi se oni mogli vratiti u svoj grad, a budući inkubator zasigurno će privući i one izvan Novske pa u gradu od svega očekuju i druge koristi.

Odnedavno Poduzetnički inkubator Pismo ima i svoju ekipu za eSport natjecanja. Ekipu čine Niko Brtan, Leonardo Štavalj-Ladišić, Valentino Mikeloti, Dominik Marić i Jakov Bogatić, mladići iz Vodica, Daruvara i Novske, a trenutačno se pripremaju za kvalifikacije za Battle4Split, što bi im moglo biti i prvo službeno natjecanje ovakvog tipa.

– Ovime želimo imati dostojne promotore našeg inkubatora i izvan Sisačko-moslavačke županije jer želimo postati centar za cijelu Hrvatsku, a ovo je jedan od dijelova slagalice kojom želimo doći do tog cilja – kaže Čelan.

Inače, eSport sve je popularniji i u Hrvatskoj, neki igrači već zarađuju i poveće svote od uspjeha na natjecanjima diljem svijeta, a pojedine ugledne hrvatske kompanije već su osnovale i svoje timove.