Novo otkriće: Prije 2 milijarde godina zamalo je nestao sav život na Zemlji

Nova studija koju su proveli znanstvenici sa sveučilišta Stanford u SAD-u pokazuje da je sav život na svijetu bio na rubu izumiranja prije otprilike dvije milijarde godina. Do sada se, naime, držalo da je izumiranje dinosaura bila najveća promjena u smislu izumiranja životinjskih i biljnih vrsta u povijesti, no pokazalo se da je prije dvije milijarde godina nestalo oko 99,5 posto svog života na planeti.

Znanstvenici su proučavanjem barita, minerala koji potječe iz tog doba i koji je u sebi zadržao kemijske tragove promjena koje su se događale, zaključili da je u to vrijeme došlo do “velikog kisičnog događaja”, odnosno do prevelike koncentracije kisika u atmosferi.

Prije nekoliko milijardi godina na planetu su živjeli samo mikroorganizmi koji su fotosintezom utjecali na promjenu atmosfere stvarajući kisik. U jednom trenutku prije otprilike dvije milijarde dolara atmosfera je bila toliko zasićena kisikom da mikroorganizmi to više nisu mogli podnijeti i počelo je ogromno odumiranje biosfere, odnosno života na planetu. Uz to, zalihe hranjivih tvari koje su bile potrebne za daljnju proizvodnju kisika bile su gotovo potpuno iscrpljene i život na Zemlji se počeo gasiti.

– Čak i naše najkonzervativnije procjene govore da je uništenje svih oblika života bilo gotovo potpuno. Život je na planetu opstao samo u tragovima – kaže voditelj istraživanja dr. Malcom Hodgkiss sa sveučilišta Stanford.

Za fenomen velikog kisičnog događaja znanstvenici znaju još od ranije, ali nikada se nije moglo točno procijeniti do koje je mjere ovo veliko zasićenje atmosfere kisikom utjecalo na razinu života na planetu. Držalo se da je život pao za više od 80 posto, no tek se sada dokazalo kako je malo nedostajalo da sav život bude uništen.

Video: Ovo su mjesta koja baš nitko ne smije vidjeti preko Google Mapsa