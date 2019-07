Nisu mu vjerovali, a danas su njegovi automobili simbol tehnologije na cesti

Nitko nije na takav način Hrvatsku stavio na kartu svijeta kao Mate Rimac. Sve u redu, košarkaši, nogometaši, tenisači, rukometaši, Sandra Perković, Kostelići, svima svaka čast. Ali to je sport u kojemu smo oduvijek i bili prepoznati kao talentirani i s potencijalom koji je trebalo realizirati. I svi oni to jesu. Ono što nikome nigdje nije padalo na pamet jest da bi ovdje netko mogao napraviti najbrži svjetski električni automobil. Mati Rimcu nije vjerovao nitko. Jednodnevne su vijesti bile njegova senzorska rukavica pa i u garaži složeni zeleni BMW, naravno, na struju, kojim je oduševljavao na uličnim utrkama.

Ostvarenje najave da će na salonu automobila u Frankfurtu 2011. godine predstaviti električni sportski automobil visokih performansi ponovo je tretirano tek kao atrakcija. Malo je tko vjerovao da će osam godina kasnije Rimac Automobili postati simbolom tehnologije na cesti, tvrtkom u koju ulažu Porsche, Hyundai, Kia, koja surađuje s Aston Martinom, Jaguarom, nizom drugih globalnih automobilskih kompanija. U Jaguaru E-Type “oboružanim” pogonom razvijenim u Svetoj Nedelji sa svojeg vjenčanja odvezli su se Harry i Meghan.

I svi su opet tog rujna 2011. godine pisali o Mati Rimcu i njegovu automobilu Concept_One koji doista jest privukao pozornost na frankfurtskom salonu. Nakon toga – ništa. Ili gotovo ništa. Rimac Automobile je Mate gotovo ironično smjestio u ispražnjeni, a do tog trenutka najveći salon za prodaju Citroëna u regiji. Struja je tako zamijenila benzin i u doslovnom smislu. Tek je 14 ljudi s Matom počelo nevjerojatnu priču koja danas puni stupce globalnih magazina kao fenomen iz države ponajprije poznate po Dubrovniku pa po Igri prijestolja, čemu se pridružilo srebro sa Svjetskog nogometnog prvenstva.

Ali do pretočenja bajke u stvarnost bio je još dug put. Ovaj je autor prvi put posjetio Rimac Automobile u travnju 2013. godine, otprilike godinu i pol dana nakon što je u Frankfurtu pokazan Concept_One. O Mati Rimcu tada je pisao malo tko. Ili nitko. Tu i tamo tek poneka vijest čisto da se posjeti da je ovdje napravljen najbrži električni auto na svijetu. Razmahivao se hrvatski jal: te auto zapravo uopće ne vozi, te nije nijedan prodao, te otac i navodna preprodaja državnog zemljišta, te ovo, te ono. Činjenica je da Mati u tom trenutku nije bilo lako. Uspostaviti u Hrvatskoj tvrtku koja se bavi u tom trenutku nečim sasvim novim, kada se i Tesla gadno muči u Americi iako žestoko potpomognut novcem tamošnjih poreznih obveznika, činilo se sve većom utopijom. Ali želja za uspjehom izbijala je iz svetonedeljskog poduzetnika koji je tada imao tek 25 godina. Sve nam je tada otkrio o svojem superautomobilu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Iz svetonedeljske tvrtke izašli su Concept_One, supersportski automobil, električni bicikl i brojni novi tehnološki sustavi

Dobili smo taj osjećaj da se isplati pratiti zbivanja u industrijskoj zoni Svete Nedelje. I bili smo u pravu. Entuzijazmom i ambicijom izdržao je Rimac financijske izazove. Našao je i utjecajne prijatelje poput švedskog plemića Christiana von Koenigsegga, automobilskog entuzijasta s vlastitom markom supersportskih automobila za čiju je Regeru E Rimac napravio električni pogon. Stigao je i bicikl s električnim motorom Greyp. Sve to u tek nekih godinu i pol dana. Sada Mate Rimac i njegovi Rimac Automobili više nisu bili vijest za jednokratnu upotrebu, već su postali pričom.

Postao je Mate i Večernjakovom osobom godine u izboru za 2014. godinu.

Najveći je oponent Mati Rimcu, kao i svim ostalim ambicioznim poduzetnicima u nas, hrvatski jal. Ne daj bože da su još i uspješni!

No put koji je Mate Rimac izabrao nije dopuštao nikakve “rikverce”, busola je pokazivala samo ‘“naprijed”. Danas Rimac Automobili i Greyp imaju više od 500 zaposlenih sa svih strana svijeta, još jedan supersportski automobil u galeriji, novi bicikl, kao i brojne nove tehnološke sustave koji zapravo jesu temeljni posao svetonedeljske tvrtke koja je sada i na više lokacija. Jedinstvena priča pretvorila se u priču kakvu svijet još nije vidio. I čijih se osam godina danas čini kao da su prošle jednako brzo kao i maksimalno ubrzanje Concepta_One. A vjerujte, to je zaista brzo, uvjerili smo se. Sjesti pored Mate Rimca u Concept_One kao prvi novinar u svijetu bilo je iskustvo. Iako možda ne takvo kao Richarda Hammonda iz The Grand Toura.