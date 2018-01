Otvoren natječaj za nagradu "Nikola Tesla - Genij za budućnost"

Natječaj za uglednu godišnju nagradu "Nikola Tesla - Genij za budućnost" svečano je otvoren u utorak navečer u Tehničkom muzeju "Nikola Tesla", čime su počeli ovogodišnji Dani Nikole Tesle; natječaj će biti otvoren do 1. ožujka u tri kategorije, a cilj mu je potaknuti kreativnost mladih.

Deveti je to put zaredom da je natječaj otvoren, a u Tehničkom muzeju, koji nosi ime genija Nikole Tesle, otvorio ga je izaslanik zagrebačkoga gradonačelnika Slavko Kojić i istaknuo kako je Tesla zadužio čovječanstvo i ostavio neizbrisiv trag.

Natječaj je otvoren u tri kategorije: Kviz znanja iz fizike i općega znanja o Nikoli Tesli namijenjen djeci i mladima; kreativni i inovativni proizvod, uporabni predmet ili suvenir inspiriran likom i djelom Nikole Tesle ili replika Teslina izuma; te projekti iz područja proširenoga Teslina djelovanja poput zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije.

Zahvaljući suradnji Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost i Tehničkoga muzeja "Nikola Tesla" okupili su se brojni štovatelji velikog izumitelja, među kojima ji predsjednica Udruge Dragica Mihajlović i načelnica općine Gračac Nataša Turbić kako bi se, istaknuto je, unaprijedila inovativnost i kreativnosti te promicale inovatorske djelatnosti.

Teslin toranj u Zagrebu - hoće li to obećanje biti ispunjeno?

Među okupljenima bila je i članica ovogodišnjega žirija za dodjelu nagrade i počasna članica Udruge Nikola Tesla- Genij za budućnost Mirela Holly, koja je podsjetila da je gradonačlenik MIlan Bandić "obećao da će se u Zagrebu izgraditi Teslin toranj" te poručila kako "obećanje treba održati".

Na njezine riječi osvrnuo se gradonačlenikov izaslanik Kojić, koji je, uz napomenu kako taj projekt ovisi o novcu kojim grad raspolaže, rekao da je "uvjeren da će se i taj projekt realizirati", a siguran je i kako "neće završiti u ropotarnici".

Ravnateljica Prve tehničke škole Tesla u Zagrebu Ivanka Sluganović napomenula je kako je to prva tehnička škola u Hrvatskoj, a i šire, u kojoj se obazuju budući elektrotehničari i strojarski tehničari.

S nazočnima je podijelila poruku učenika te škole o Nikoli Tesli koji je za njih kreativac i vizionar koji je oblikovao budućnost, ali i čovjek kojemu je dobrobit ljudi bila iznad svega. Istaknula je i kako je slogan škole: "Tesla - vizija budućnosti".

Viši kustos Tehničkoga muzeja Renato Filipin rekao je kako su, otvorenjem natječaja, početi i ovogodišnji Dani Nikole Tesle koje, već tradicionalno, u povodu obljetnice Tesline smrti organizira Tehnički muzej.

Najavio je kako će u sklopu manifestacije u srijedu, 31. siječnja u Tehničkom muzeju predavanje o temi "Nikola Tesla u oku mladih inovatora" održati jedan od najuspješnijih mladih hrvatskih inovatora Ivan Kožar, koji je i jedan od laureata godišnje nagrade "Nikola Tesla – Genij za budućnost". U četvrtak, 1. veljače, predavanje pod nazivom "Novo lice Tesline genijalnosti" održat će poznati fizičar, akademik Vladimir Paar.

Panel rasprava - Nikola Tesla jučer, danas, sutra i izazovi mladim generacijama

Organizatori su upriličili i panel raspravu koju je moderirala Danijela Pustahija Musulin iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). U središtu rasprave bili su izazovi mladim generacijama u odnosu na Teslino djelo jučer, danas i sutra.

O toj su temi raspravljali profesorice Olga Kolobarić i Branka Kožuh iz Škole za modu i dizajn te profesori Romana Bogut i Mirosalv Osrečki iz Elektrotehničke škole. Uz napomenu da je provela malo testiranje među svojim učenicima koliko znaju o Tesli i njegovu radu, Kolobarić je posvjedočila kako se pokazalo da učenici baš nisu znali previše, što toliko i ne čudi s obzirom na školu koju pohađaju. Naravno, učenici Elektrotehničke škole puno znaju o Tesli, rekla je pak Bogut te istaknula kako se nastavnici trude da njihova predavanja budu zanimljiva s interdisciplinarnim pristupom. Njezin kolega Osrečki, koji je okupljenima kratko objasnio Teslino otkriće o prijenosu višefaznih izmjeničnih struja i njihovoj primjeni za učinkovit pogon izmjeničnih elektromotora, ustvrdio je kako je Tesla bio vrhunski znanstvenik i inženjer, ali i humanist koji je omogućio da svi imamo struju.

Nezaobilazno je bilo i pitanje reforme obrazovanja, a s tim u vezi profesorica Kožuh ukazala je na jedan od problema koji bi se morao riješiti - a to je "nedostatak rada rukama u našim školama", odnosno to što "djecu ne odgajamo u duhu Teslina stvaralaštva koji je konkretizirao svoje ideje". Svjesna je da je za to potreban i novac, a smatra i da je tehnička kultura važnija od informatike, te da bi broj sati tehničke kulture u školama trebalo povećati s jedan na tri sata tjedno.

I moderatorica Pustahija Musulin uvjerena je kako bismo na učenike trebali "prenijeti Teslin žar za nečim novim i njegov pristup - vidi, zamisli i napravi".