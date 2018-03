Microsoft i Let’s Do It! World za zemlju bez otpada

Let’s Do It! World brine se o otpadu, jer svijet si više ne može priuštiti suprotno. Pomoću podataka prikupljenih od velikog broja pojedinaca i organizacija, kao i novih tehnoloških platformi i inovativnih tehnoloških rješenja poput Azurea, Let’s Do It! World mapira otpad diljem svijeta sa svrhom uklanjanja i sortiranja te priprema Svjetski indeks otpada (World Waste Index) i Platformu za svjetski otpad (World Waste Platform).

Na taj način, svi podaci o otpadu bit će prikupljeni u jednu platformu i vizualizirani na vrlo jednostavan način. Baza podataka o otpadu pomoći će svijetu da shvati ozbiljnost problema s otpadom i bori se protiv manjka svijesti o postojanju problema otpada.

Timos Platsas, direktor odjela CEE Philantropies u Microsoftu, tvrdi kako tehnologija može biti moćan alat koji može pomoći u rješavanju nekih od najizazovnijih problema u svijetu poput upravljanja otpadom. On omogućuje neprofitnim organizacijama da postanu produktivnije, inovativnije i na kraju uvećaju svoj društveni utjecaj.

– U Microsoftu smo vrlo ponosni jer osposobljavamo neprofitne organizacije poput Let’s Do It! World kako bi one unaprijedile svoju misiju kroz digitalnu transformaciju, kroz pouzdanu tehnologiju koju nudimo i, naravno, pridonijele i povezale ljude diljem svijeta kako bi stvorili planet bez otpada – kaže Platsas. Do sada se cilju uklanjanja ilegalnog otpada priključilo 130 država i 20 milijuna ljudi. U 2018. pokret ima cilj čišćenja svijeta od otpada uz znatni napor pridobivanja 150 država na jedan dan neuobičajene akcije i suradnje.

Studentica Anamarija Prgomet savjetuje kako proizvesti što manje otpada: