Kada brzo nije dovoljno brzo

Svi već znaju koliko su podaci bitni, kako se količina podataka svakodnevno povećava i kako je bitno da su ti podaci dostupni u pravo vrijeme. U takvim okolnostima tradicionalne relacijske baze podataka često nisu dovoljno brze što je dovelo do razvoja namjenskih baza za analitiku. Primjer takve baze je Exasol, trenutačno najbrža in-memory analitička baza na svijetu. Kako bi se povećala iskoristivost hardvera, koristi se paralelna obrada i komunikacijske tehnike visokih performansi na različitim razinama arhitekture. Exasol već godinama drži uvjerljivo prvo mjesto ispred konkurencije u svim kategorijama (od 100 GB do 100 TB obrađenih podataka), i to ne samo u performansama nego i u omjeru performanse/cijena rješenja.

Dodatna korist je što, osim brzine, omogućava korisnicima pokretanje većih i kompleksnijih analitičkih upita i korištenje baze u puno širem rasponu primjena. Nakon više od dva desetljeća istraživanja i ulaganja u in-memory tehnologiju, Exasol je dosegao visoku razinu zrelosti i svestranost te je postigao dublje razumijevanje što je zapravo in-memory tehnologija – ona nije samo jedna tehnička značajka sustava nego cjelokupni dizajn pristupa za pohranu podataka i obradu algoritama. Zbog toga je Exasol vrlo dobar u predviđanju budućih pristupa podacima što omogućava bolje upravljanje podacima na svim razinama granuliranosti bilo da je riječ o priručnoj memoriji, blokovima u radnoj memoriji ili podacima koji se repliciraju s udaljenih strojeva.

Bitnu ulogu u učinkovitosti ima pohrana i sažimanje podataka u stupcima što omogućava i do tri puta više sirovih podataka koji stanu u radnu memoriju i manje opterećenje na priručne memorije. Također, to omogućava i smanjenje broja ulaznih i izlaznih operacija pri čitanju i zapisivanju podataka. Dodatno ubrzanje dobiva se masivnom paralelnom obradom koja omogućava paralelni rad više procesora ili čvorova na velikoj količini podataka. Na razini klastera Exasol prati SPMD (single program, multiple data) paradigmu što znači da različiti čvorovi u klasteru izvršavaju isti program (upit) nad različitim podacima, dok je tijekom izvođenja njihovo interno stanje većinu vremena neovisno o drugim čvorovima.

Podrška za masivnu paralelnu obradu omogućava i jednostavno horizontalno skaliranje dodavanjem dodatnih čvorova u klaster. Važno je naglasiti da je sustav horizontalno skalabilan i moguće je jednostavno povećati njegov kapacitet i performanse dodavanjem dodatnih servera. Exasol je samooptimirajuća baza, što znači da se puno optimizacijskog posla odrađuje bez ljudske interakcije, na primjer indeksi koji se koriste za mnoge operacije (poput spajanja tablica ili filtriranja) kreiraju se i održavaju automatski. S obzirom na to da je usklađena s ANSI SQL standardom i da podržava različita sučelja kao što su JDBC, ODBC i ADO.NET, jednostavno se integrira u postojeću analitičku arhitekturu. Baza je dostupna u nekoliko oblika: kao softver koji možete instalirati na standardnu x86 arhitekturu; kao namjenski uređaj koji uključuje i hardver i predinstalirani softver ili kao servis u cloudu (Amazon, EXACloud, Azure). Ističemo da postoji i besplatna verzija Exasol Community Editiona koja nudi sve funkcionalnosti uz ograničenje od maksimalno 200 GB podataka i instalaciju na samo jedan čvor.