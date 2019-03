Isprobali smo kameru novog moćnog Huaweijevog P30 Pro mobitela

Pametni telefoni odavno su već umirovili kompaktne fotoaparate. Iako su imali prednost većih fizičkih dimenzija za objektive i fokusiranost samo na fotografiranje, ti nekoć popularni uređaji posve su izgubili utakmicu s kamerama mobitela. Velika ulaganja u nove tehnologije donijele su smartfonima i odlične kamere pa su nas uz već neprikosnovenu prednost online povezivosti odveli u doba društvenih mreža gdje dominiraju fotografija i video.

No, nemojte očekivati da nadmaše i profesionalne fotoaparate s velikim i promjenjivim lećama. Još uvijek postoje fizički limiti koje mobiteli ne mogu preskočiti. Ali, ono što se danas događa s mobilnom fotografijom često će čak i vlasnike kvalitetnih fotografskih uređaja s promjenjivim objektivima nagnati da ostave tešku opremu doma, a na izlet ili party ponesu samo mobitel. I neće biti čudno ako taj mobitel ispadne Huawei P30 Pro.

[video: 30411 / Suludo jaki zum na mobitelu]

Prije samo nekoliko dana Huawei je u Parizu održao svjetsku premijeru i pohvalio se novim iskoracima mobilne fotografije na novom premium modelu P30 Pro. Ovaj je veliki kineski proizvođač od izazivača postao snažan premium brend smartfona pa su lani preskočili i Apple po količini prodanih mobitela, a već godinama Huawei mobiteli osvajaju korisnike vrlo kvalitetnim fotografijama i snažnom baterijom. I to zahvaljujući partnerstvu s uglednom njemačkom kompanijom Leica, koja potpisuje dizajn Huaweijevih kamera još od modela P9 iz 2016. godine.

P30 serija obećaje nastaviti uspjeh prošlogodišnjeg hit modela P20 Pro, a to se vidi u izrazitom fokusu na kameru.

Foto: Danijel Lijović

Trend višebrojnih kamera se nastavio pa je sada P30 Pro došao s čak četiri stražnja foto senzora - uz trostruki sklop stražnje kamere (40 MP širokokutna, 20 MP ultra-širokokutna i 8MP telefoto) sa strane se nalazi još jedan ToF (Time of flight) foto senzor koji mjeri vrijeme koje treba umjetnom svjetlu da dođe od kamere do objekta snimanja pa nazad do kamere, odnosno snima podatke o dubini polja kako bi se pružila precizna segmentacija slike.

Precizno mjerenje udaljenosti omogućuje simulaciju više razina bokeh efekata. Ovaj senzor također bi mogao pomoći oštrijem videu, 3D skeniranjima ili iskustvu proširene stvarnosti.

Glavni objektiv: Super Spectrum

No, glavni objektiv u novoj P30 Pro kameri je 40 megapikselni Super Spectrum senzor koji ima veliku otvorenost objektiva (f/1.6). Također u tom su foto RGB senzoru zamijenili zelene piksele s po dva žuta piksela. Inženjeri Leice tvrde da su tako uspjeli ostvarili 40 posto više propuštanja svjetla u leću i dobiti suludo visoku ISO osjetljivost (ISO 409600).

Lako je izgubiti se u brojkama, no laički rečeno na papiru ova kamera uspijeva ugrabiti više svjetla nego bilo koji drugi mobitel, a to onda iskorištava za puno bolje snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja.

Foto: Danijel Lijović Snimanje u zamračenoj prostoriji (lijevo) i nevjerojatan rezultat iz takvih uvjeta (desno)

Još pojednostavljenije rečeno - P30 Pro snima odlično i u mraku, dakako bez bljeskalice. Uz novi objektiv tu u stvari puno pomaže softver sa značajkama umjetne inteligencije i obrada fotografije, no rezultat dobijete odmah bez duge ekspozicije kadra.

Ovo sam i isprobao snimajući kadar u gotovo posve zamračenoj prostoriji - kamera je uspjela posve rasvijetlili kadar i snimiti cijelu scenu - namještenu terasu nekog francuskog restorana naslikanog na zidu. Prilično impresivno!

Kinezi vas čak potiču da ovom kamerom snimate Mjesec i noćno nebo te tvrde da će vam to biti dosad najbolje fotografije zvjezdanog neba što se ih ikad napravili. U ovo sam prilično uvjeren jer mi je već P20 Pro u marokanskoj pustinji donio lijepe fotografije zvijezda. Snimao sam i noćnu panoramu Pariza s pogledom na Eiffelov toranj iz velike daljine.

Foto: Danijel Lijović

Snimljeno uz opciju "noćno snimanje" sa automatskom ekspozicijom od 6 sekundi

Iako je bilo oko 21 sat navečer, dakle mrak je već dobrano pao, dobio sam posve rasvijetljenu fotografiju s puno detalja udaljenih objekata.

Treba istaknuti i da se neće svakome svidjeti takva fotografija jer odaje i dojam da je kadar pomalo umjetan ili čak i preeksponiran. No, i dalje je to vrlo zanimljivo ostvarenje za kameru jednog mobitela.

Foto: Domagoj Sever

Snimio: Domagoj Sever

Također, uživat ćete ovim mobitelom snimati kadrove po prirodi, panorame, ili pak u turističkim obilascima znamenitosti. Fotograf Domagoj Sever poslao nam je svoju fotografiju crkve Svetog Marka snimljenu upravo Huaweijem P30 Pro.

- Kao fotografa moram priznati da me kvaliteta novog Huawei P30 Pro jako iznenadila. Na stranu sve genijalne brojke koje karakteriziraju novi Huaweijev model, očito je da sa ovakvim mobitelom svaki prosječan korisnik može raditi vrhunske fotografije. Izuzetno velik pomak u kvaliteti noćnih fotografija, macro fotografija i zoom koji je bio do sada nezamisliv na mobitelima samo su neki od razloga zašto će ovaj mobitel zasigurno biti jedan od najpopularnijih u 2019 - zaključuje Sever. A da znate o čemu Domagoj priča možete pogledati njegov prekrasni Instagram profil s pregrš fantastičnih putopisnih fotografija.

Iznenađenje: Periskopska kamera

U boljem snimanju udaljenih objekata pomoći će drugi dio impresivnog sklopa nove stražnje kamere P30 Pro modela - Periscope telefoto objektiv - iako je smješten unutar samo 7 milimetara, ovaj objektiv ima ekvivalent 125 milimetara klasičnog objektiva velikog fotoaparata, istaknuo mi je inženjer Leice Florian Weiler. A to je već vrlo pristojna dimenzija za bilo koju leću.

Da bi to ostvarili inženjeri su napravili sklopiv objektiv pa se svjetlo “lomi” pod kutem od 90 stupnjeva kako bi se povećala žarišna duljina uz minimiziranje visine kamere. Periscope ima peterostruki optički zum, deseterostruki hibridni i 50 puta digitalni zum.

Dakle, opet brojke da vas zaboli glava, ali koliko u praksi možete dobiti kvalitetnog zuma? Sasvim dosta zapravo. Na pamet mi padaju scene iz filmove gdje neki agent FBI-ja iz parkiranog auta snima velikim objektivom scenu na kraju ulice. U novim serijama mogli bi snimati ovakvim mobitelima...

Šalu na stranu, P30 Pro stvarno može približiti puno toga, no računajte da što više zumirate teže čete iz ruke uhvatiti u kadar djelić objekta koji želite fokusirati.

Foto: Danijel Lijović

Fotografija bez zumiranja (lijevo) i desno zumirani kadar iz crvenog kruga s 5x hibridnim zumom

Dakle na 50x zumu teško ćete i snimiti kadar, ali nije neizvedivo. Oštrina tog kadra bit će upitna, ali oko 20-30 povećanja možete dobiti sasvim iskoristive fotografije, a 5x i 10x hibridni zum (koji možete i samo kliknuti, a ne potezati prstima po ekranu) daje sasvim dobre fotografije.

Foto: Danijel Lijović

Nastavak zumiranja od slika ranije: 10x hibridni zum (lijevo) i desno maksimalno uvećanje - 50x digitalni zum - slikano iz ruke pa je bilo teško uhvatiti iste objekte u kadar

Automatsko snimanje selfijea - smješkom

Preostali objektiv je ultra-širokokutni koji je zamijenio prijašnji monokromatski senzor. Ovaj objektiv vrlo je zahvalan za panorame i hvatanja u kadar cijele scene, zgrade ili snimanje milenijske fotografije.

Uz vrlo zanimljivu kameru P30 Pro prati i jaka baterija (4.200 mAh, napuni se 70 posto već u pola sata, može služiti i kao punjač za druge uređaje), snažne performanse (čipset Kirin 980), oštriji video (uvedena i mogućnost snimanja dva paralelna videa). Treba istaknuti i jaku selfie kameru (32 MP), koja sada može automatski snimiti kadar - kada se nasmiješite (morate uključiti tu opciju u kameri).

Foto: Danijel Lijović

Ovaj mobitel možete čak iskoristiti i za otključavanje i pokretanje vozila!

Oštrina zaslona i zvuk zaostaju za Samsungom

Dizajn je elegantan i lijep, iako zaslon nema oštrinu nekog vrhunskog Samsungova modela poput novog S10. Tu je Huawei vjerojatno malo uštedio kako bi produljio trajanje baterije. Također, nova varijanta zvučnika na moj prvi osobni dojam nije uspjela nadmašiti Samsungovo stereo rješenje koje bolje i glasnije reproducira zvuk.

Model P30 će u Hrvatskoj stajati 5.499 kune (6BG RAM i 128 GB ROM). P30 Pro ima visoku cijenu od 6.999 kuna za model 8GB+128GB te 7.499 kuna za 8GB+256GB.