Mogu li Kinezi ponoviti lanjski uspjeh? Evo što donosi Huawei P30

Kineski pametni telefoni obilježili su prošlu godinu. Iako je Huawei često bio u fokusu zbog kritika i napada iz Amerike, ta je velika kineska kompanija uspjela zabilježiti svoju najbolju godinu na tržištu mobitela.

Prodali su po prvi puta preko 200 milijuna smartfona i pretekli Apple po broju prodanih uređaja, a lanjski strelovit uspon počeo im je lansiranjem modela P20 Pro prije točno godinu dana. Taj mobitel Huawei je gurnuo u vrh premium modela zahvaljujući prvenstveno odličnoj kameri, a sada Kinezi lansiraju nasljednika - seriju P30.

Po Twitteru se već danima nagađa da će ovako izgledati nova P30 serija:

