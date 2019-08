Arheološko otkriće na dnu mora: Pronašli blago egipatske Atlantide

Drevni egipatski grad Heracleion, odnosno Thonis prema svom egipatskom nazivu, nekada davno bio je živahna trgovačka luka, a sada se nalazi 45 metara ispod površine Sredozemnog mora, piše Science Alert.

Potopljeni grad pronađen je još prije dva desetljeća, no nedavno su ronioci pronašli jedno od najvećih otkrića na tom lokalitetu - ostatke potopljenog hrama. Prilikom pregleda lokaliteta, otkriveno je još nekoliko brodova natovarenih novčićima i nakitom.

Voditelj projekta arheolog Franck Goddion smatra da su on i njegov tim pronašli kamene stupove glavnog gradskog hrama Amuna Garpa, kao i ostatke manjeg grčkog hrama. Do otkrića je došlo zahvaljujući nizu sofisticiranih alata za skeniranje koji mogu razaznati predmete na morskom dnu i ispod njega, unatoč nataloženim sedimentima.

Brodovi s novčićima i nakitom

Osim što su pronašli glavni gradski hram, ronioci su otkrili i nekoliko potopljenih brodova u kojima su našli novčiće iz vremena kralja Ptolomeja II., koji je Egiptom vladao od 283. do 246. godine prije Krista, posuđe i nakit.

Remains of a settlement; #Gold earnings; jewelry; gold & bronze #Coins; shipwrecks are the new discovery @the sunken cities of Heracleion & Canopus, Abu Qir Bay (Egyptian-European mission)#Egypt2019 #history #Archaeology #Medias24 #newspapers #ALEXANDRIA @HiltiNAmerica pic.twitter.com/En45hpowUo