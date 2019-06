Google se ispričao zbog nedostupnih usluga, korisnici i dalje prijavljuju probleme

Više od četiri sata Google je rješavao problem zbog kojeg su korisnicima diljem svijeta bili nedostupni servisi YouTube, Snapchat, Gmail i drugi.

Problem je bio s uslugom Google Cloud koja pokreće i druge aplikacije i servise. Ovi su problemi najviše utjecali na stanovnike istočne obale SAD-a, no pristup uslugama bio je onemogućen i velikom broju korisnika diljem svijeta. To je bilo vidljivo na Googleovoj nadzornoj ploči gdje su u jednom trenutku sve usluge pale, a stranica Down Detector prikazivala je prekid rada YouTubea u više zemalja diljem svijeta, navodi The Verge.

Foto: Screenshot/DownDetector

Google je za ove probleme okrivio 'visoku razinu zagušenja mreže u istočnom dijelu SAD-a'. Naveli su kako će dobro proučiti što se dogodilo kako bi proveli odgovarajuća poboljšanja u njihovim sustavima da se to ne bi ponovno dogodilo.

- Iskreno se ispričavamo onima na koje su utjecali današnji problemi - stoji u odgovoru Googlea za The Verge.

No, čini se kako problem nije u potpunosti riješen jer neki i dalje prijavljuju probleme. Najgore je u Japanu i na istočnoj obali SAD-a, a problema ima i u Europi te Australiji.