FOTO Jedinstven prizor na Gibraltarskoj stijeni, rezerviran je za rijetka mjesta na planeti

Jedinstveni krajolik na Gibraltarskoj stijeni mjesto je zapanjujuće flore i faune koja se ne može naći drugdje na europskom kontinentu. No, to je i dom rijetkog oblaka Levantera. Taj je zadivljujući oblak snimljen nedavno i objavljen na stranicama Met Office Gibraltara.

Oblak je nazvan po vjetru Levantu koji puše prema zapadu i koji se naizgled formira iz ničega. U stvarnosti, samo formiranje oblaka nije čudesno, to je nusprodukt spomenutog vjetra i ekstremnog krajolika. Vlažan površinski zrak naglo se diže zbog skoka u topografiji i penje se do visine gdje je temperatura niža od točke rosišta površinskog zraka. To znači da zrak dostiže zasićenje i da se vlaga u njemu kondenzira i tako nastaje oblak.

Foto: Reuters/Pixsell

U blizini se nalazi međunarodna zračna luka pa poneki putnici koji slijeću na to mjesto uživaju u rijetkom i zadivljujućem pogledu.

Gibraltarska stijena savršeno je mjesto za nastavak ove vrste oblaka, banner oblaka, koja se može vidjeti i na vrhovima poput Mount Everesta i Matterhorna.