FOTO Biste li ga vi prepoznali? Djevojka objavila fotografiju oblaka, no radilo se o nečem drugom

Društvenim mrežama širi se objava djevojke koja je podijelila fotografiju prekrasnog neba s oblacima, da bi ubrzo nakon shvatila da se radilo o snijegu koji je ostao na staklu automobila.

- U današnjoj epizodi u kojoj se ja sramotim - napisala je u opisu djevojka Atousa.

on todays episode of me embarrassing myself pic.twitter.com/5SSo8qzDgS