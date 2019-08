Facebook radi izmjene u imenima popularnih aplikacija Whatsapp i Instagram

Kako bi naglasio tko stoji iza popularnih aplikacija Whatsapp i Instagram, Facebook je odlučio učiniti male izmjene u njihovim nazivima pa će se tako uskoro one u trgovinama aplikacija zvati "Instagram from Facebook" i "Whatsapp from Facebook".

Ova odluka uklapa se u dugoročnu Facebookovu strategiju kojoj je cilj spojiti sve tri platforme u jednu, barem kada je riječ o mogućnostima komunikacije. Za korisnike će to značiti da bi kroz godinu dana trebalo postati svejedno koriste li neku ili sve tri aplikacije te koje od njih koriste njihovi prijatelji jer bi se trebalo moći razmjenjivati poruke i pozive s jedne na drugu aplikaciju, prenosi Bug.hr.

Informacija o preimenovanju stigla je od samih zaposlenika koji se nedavno o tome obaviješteni. Glasnogovornica Facebooka je tu informaciju potvrdila navodeći kratko da je se tom promjenom želi pojasniti koji proizvodi i usluge su dio Facebooka.