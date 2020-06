Aplikacija Jenz nova je društvena mreža za sve tvrtke

Zagrebačka softverska i dizajnerska agencija Q, u želji da radna atmosfera bude još bolja i da zaposlenici međusobno više komuniciraju, osmislili su Jenz. Jenz je aplikacija koju su prvo testirali među sobom, a sada je planiraju pustiti „u svijet“.

„Nakon što je nastupila pandemija COVID-19, pravovremeno širenje informacija među zaposlenicima, postalo je dodatno izazovno za svakog poslodavca. A upravo u ovakvim vremenima, više nego ikad, važno je osigurati da su zaposlenici dobro informirani, povezani, motivirani i angažirani. U suprotnom, tvrtka vam neće biti baš produktivna“, objašnjava Filip Ljubić, prvi čovjek Q-a kako je uopće došao na ideju da osmisli ovakvu aplikaciju.

Jenz je, najjednostavnije rečeno, društvena mreža za tvrtke, odnosno „zatvorena društvena mreža“.

Foto: q

„Trendovi se mijenjaju, kolege nam postaju prijatelji, a radno mjesto postalo je nešto puno osobnije nego što je bilo nekad. Baš zato je sve bitnija, ako ne i najbitnija stavka postala upravo ugodna radna atmosfera. Bez toga zaista nema profitabilnosti“, nastavlja Ljubić.

Q je agencija koja od samih početaka jako puno ulaže u radnu atmosferu. Stolni nogomet, stol za biljar, učestalo organiziranje roštilja i druženja, glazbeni instrumenti, igre.. Sve to bilo je na raspolaganju svakom zaposleniku Q-a. Međutim, kako je rasla agencija, tako su rasli i izazovi – sve je teže bilo povezati i uključiti sve zaposlene.

"Pokušali smo sa svim dostupnim alatima – Slack, mailovi, WhatsApp, Newsletteri, YouTube i sve je to bilo dobro, ali i dalje nije funkcioniralo kako treba. Postao nam je problem dostaviti informaciju do svih uključenih, na vrijeme informirati 150 ljudi i njih međusobno sve povezati“, objašnjava Ana Čupić, direktorica komunikacija u Q-u. „Nakon nekoliko desetaka razgovora s klijentima i partnerima i istraživanja nudi li tržište to što nam treba, došli smo do zaključka da takvo nešto – ne postoji. „Slogan“ Q-a je da nudimo odgovore i rješenja, tako da smo odlučili sami stvoriti rješenje i to je bio početak nastanka Jenza“, kaže A. Čupić.

Foto: tvrtka Q

Stvaranju Jenza, Q je pristupio pažljivo, pojašnjavaju, gradeći malo po malo ono što im se pokazalo kao idealno rješenje za cijeli tim. Nisu željeli odmah na početku pretrpati aplikaciju s informacijama, kako je ne bi zakomplicirali. Od samog početka su pazili i na vizualnu atraktivnost obzirom da se svaka tvrtka susreće s otporom prilikom implementiranja bilo čega novog. Moderna i živopisna aplikacija bila je garancija da će je zaposlenici i poželjeti koristiti .

„Spajajući zaposlenike na Jenz, u sekundi možete podijeliti sve važne podatke o tvrtki, a zatim odmah po potrebi dobiti povratne informacije. Možete motivirati svoje ljude da se bolje upoznaju i da pobliže rade jedni s drugima. Jenz ujedinjuje ljude, angažira ih i potiče komunikaciju“, dodatno pojašnjava A. Čupić.

Aplikacija ima 8 značajki, a zaposleniku je dovoljno da ih pregleda u jednoj minuti dnevno i bude informiran: Vijesti (sve službene vijesti tvrtke), Tvitovi zaposlenika (zabavne priče koje zaposlenici mogu međusobno podijeliti), Profili zaposlenika (fotografija, odjel, naziv radnog mjesta i kratki životopis), Status (godišnji, službeni put i slično), Pohvali kolegu (jednim klikom možete pohvaliti kolegu), Pretinac prijedloga i žalbi (prilika za zaposlenike da anonimno kažu sve što žele), Anonimne ankete i Kalendar događanja.

Foto: tvrtka Q

Jenz je lansiran u travnju , uoči globalne pandemije . Danas su, kažu u Q-u, vidljivi konkretni rezultati upotrebe Jenza skupljeni anonimnom anketom – 87% zaposlenika ima odličnu komunikaciju s kolegama, 90% zaposlenika osjeća potporu nadređenih i 96% zaposlenika savršeno razumije svoje zadatke i ciljeve.

Jenz je spreman za svaku tvrtku, a prvi testni korisnik i partner je tvrtka Deloitte. Jenz ćemo upotrebljavati za povezivanje svojih zaposlenika koji bi inače ostali nepovezani i to na nov i zabavan način te kako bismo istodobno omogućili dijeljenje znanja, izgradnju zajednice i brisanje interne hijerarhije. Jedva čekamo Jenzati!“, komentirali su iz Deloittea novu Q-ovu aplikaciju.