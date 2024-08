Zvijezda olimpijskih igara pronađena mrtva u stanu: Danima se nije oglašavala, uzrok smrti je posebno tužan

Petostruka sudionica Olimpijskih igara, Daniela Larreal, preminula je u dobi od 50 godina. Venecuelanku je policija u petak pronašla beživotnu u njenom stanu u Las Vegasu. Kada se bivša sportašica nije pojavila na poslu u hotelu, kolege su, nakon gotovo pet dana bez znakova života, alarmirali vlasti. Istražitelji vjeruju da je Larreal preminula već 11. kolovoza. Prema navodima različitih južnoameričkih medija, Larreal se vjerojatno ugušila. Autopsijom su u njezinu dušniku pronađeni ostaci hrane.

Larreal se smatra jednom od najvažnijih sportašica u povijesti Venecuele. Ukupno je sudjelovala na pet Olimpijskih igara, uključujući 1992. u Barceloni, 1996. u Atlanti, 2000. u Sydneyju, 2004. u Ateni i 2012. u Londonu. Posebno uspješna bila je na južnoameričkim prvenstvima, gdje je osvojila dvije zlatne medalje i jednu srebrnu u San Salvadoru 2002. te dvije srebrne medalje na Panameričkim igrama 2003. u Santo Domingu.

Former Olympic cyclist Daniela Larreal Chirinos found dead inside Las Vegas apartment days after choking on her food: report https://t.co/4VTribSyIP pic.twitter.com/UHMZMY1xiN