Zvijezda Engleske propušta Svjetsko prvenstvo: 'Nema čuda, nažalost'

Branič Chelsea Reece James (22) propustit će Svjetsko prvenstvo u Katru zbog ozljede koljena, izvijestili su britanski mediji u srijedu, dan prije nego što će Gareth Southgate objaviti popis igrača za turnir.

James je ozlijedio koljeno u susretu Lige prvaka prošlog mjeseca i očito se neće uspjeti oporaviti do početka World Cupa.

- Uništen sam - poručio je mladi branič na društvenim mrežama.

- Onog trenutka kad sam ozlijedio koljeno, znao sam da će povratak biti tijesan, ali uvijek sam osjećao da je to moguće. Radio sam više nego što mislio da mogu kako bih si pružio najbolju priliku za odlazak i doista sam vjerovao da mogu pomoći momčadi. Sretno dečkima, brzo se vraćam - dodao je.

Na tiskovnoj konferenciji u utorak, menadžer londonskog kluba Graham Potter rekao je da James samo sudjeluje u laganim treninzima.

- Nema čuda, nažalost - dodao je o Jamesovom oporavku.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION File photo dated 23-09-2022 of England's Reece James. Reece James has confirmed he will not be going to the World Cup, with the England right-back saying he is “devastated” to have fallen short in his bid to overcome injury. The 22-year-old started the Three Lions’ last four matches and was a shoo-in for Qatar until sustaining a knee injury in the Champions League match against AC Milan on October 11. Issue date: Wednesday November 9, 2022. Photo: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Engleska otvara Svjetsko prvenstvo protiv Irana 21. studenog, a u skupini će još igrati protiv SAD (25. studenog), te Walesa (29. studenog).