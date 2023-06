Zlatni Šapina: "Ovo je za tatu i tetka", srčana Nika i dvometraš Paško do bronce

Nevjerojatna je ta naša tekvondaška reprezentacija. Nakon što su u jednom danu osvojili tri medalje, a u sljedećem propustili šest borbi za odličje, ponovo se dogodio dan u kojem su blistali.

Posljednjeg dana tekvondaških natjecanja na trećim Europskim igrama Hrvati su opet osvojili tri medalje (jedno zlato i dvije bronce) pa će ostati zapisan njihov rekord o sedam medalja na kontinentalnim Igrama. A sveukupno je to 10 medalja za Hrvatsku koja je, šest dana prije završetka Igara, u prilici srušiti rekord s prvih Europskih igara održanih u Bakuu (2015.) kada je osvojeno 11 medalja.

Svoju petu medalju na najvećim svjetskim natjecanjima, drugo zlato, Ivan Šapina osvojio je bez izgubljene runde. Nakon što je kao nositelj u osmini finala bio slobodan, svjetski doprvak je u četvrtfinalu nadjačao Grka Tholiotisa (7:4, 5:2) a u polufinalu Turčina Bicera (8:6, 10:7) kojeg je na Svjetskom prvenstvu pobijedio teže nego sada.

U finalu, protiv Slovenca Divkovića, Ivan je dominirao (8:3, 14:6) i ponosno protrčao dva pobjednička kruga ogrnut hrvatskom zastavom.

- Nema većeg zadovoljstva u sportu od pobjedničkog kruga s hrvatskom zastavom a potom i slušanja hrvatske himne koja se svira vama u čast. Osim toga, ono što se kolegama dogodilo dan prije, da su izgubili svih šest borbi u kojima su imali priliku osvojiti medalju, nas je još više motiviralo. Ovo zlato je za moje kolege iz reprezentacije, moje trenere, moju obitelj i mog oca i tetka - kazao je Ivan nakon što je slavio zlato gledajući u nebo nakon čega je ovako opisao svoj šampionski dan:

- Dobio sam Grka, Turčina i na kraju Slovenca. Bilo je i teških trenutaka no zahvaljujući treneru Dejanu Mesarovu razradili smo dobru taktiku i osvojili zlato - kazao je Šapina ne htijući nam reći da se na dan nastupa probudio s jakom zuboboljom, i natečen, a da je na zagrijavanju osjetio zadnju ložu.

Svoju treću seniorsku medalju u samo godinu dana osvojio je teškaš Paško Božić (preko 87 kg). Najviši sudionik ovog natjecanja, 205 centimetara visoki Splićanin, dominirao je protiv Nijemca Lenkewitza (12:0, 12:0), kojem je plasirao čak pet udaraca u glavu, a s lakoćom je pobijedio i Poljaka Szaferskog (10:5, 13:5). U polufinalu je izgubio od kasnijeg pobjednika, Britanca Cunninghama (2:3, 3:3) a potom je osvojio broncu nadjačavši Ukrajinca Harbara (5:0, 5:1).

- Polufinale sam odradio loše jer mi je Cunningham čak dvaput došao do glave, što rijetko kome pođe za rukom, no broncu sam ipak osvojio - kazao je Paško i opisao svoju standardnu taktiku koju je slagao sa svojim trenerom Veljkom Laurom:

- Taktika je uvijek protivniku uzeti prostor, pritiskati prednjom nogom i imati dobru reakciju kada oni pokušaju ući. Uvijek je isto. Koristim dosta i šaku jer ga suci dosta lagano stišću.

Nakon što se lani s Prvenstva Europe vratila sa srebrom, Nika Klepac se s Europskih igara vraća sa svojom drugom medaljom (bronca) s najvećih svjetskih natjecanja.

U osmini finala, Klepac je bila uvjerljiva protiv Makedonke Georgijevske (16:3, 5:1) a potom ju je, malo, pogladila i Fortuna jer joj u četvrtfinalna suparnica, svjetska doprvakinja Britanka McGowan, nije izašla u borilište zbog ozljede. U polufinalu je, u tijesnoj borbi, Hrvatica izgubila od kasnije pobjednice Turkinje Uzuncavdar (0:1, 0:4) no zato je u borbi za broncu nadjačala dobro joj poznatu Talijanku Smiragliu (4:3, 6:3).

- S Talijankom sam se prošle godine dvaput borila i oba puta sam pobijedila i to mi je poduprlo samopouzdanje i za ovu borbu pa sam je i treći put pobijedila.

Na ovom natjecanju Nika je nastupila u kategoriji do 73 kilograma no treba reći da je u mjesec dana nastupala u tri različite težinske skupine i da je po tome svojevrsni fenomen.

- Na Svjetskom prvenstvu sam nastupila u preko 73 kilograma, tjedan iza toga na Grand Prixu sam radila do 67 kilograma a sada sam napokon nastupila u kategoriji u kojoj se najkomfornije osjećaj. To je kategorija u kojoj ne moram skidati kilažu niti se moram debljati a i znam protivnice. To je moja komforna zona - kazala je Nika i najavila svoje akademske obveze:

- Idem se sada odmoriti i rekuperirati ali i proći ispite. Treća sam godina studija psihologije na Hrvatskim studijima i ostao mi je još jedan ispit da završim preddiplomski.

Uz nju je na Europskim igrama bila njena klupska trenerica Nives Ambruš koje je u drugoj rundi zatražila video pregled jedne akcije koja se činila kao stražnji kružni udarac u glavu ali nije bio:

- Nisam bila sigurna no bolje riskirati nego žaliti. Osim toga, tu smo pauzu kod vodstva Talijanke od 2:0 iskoristile da popričamo, da ju vratimo na mjesto. Nekad se karton koristi i u takve taktičke svrhe.