Zlatni Hrvat jasno poručio kakav je Červar: 'On je mućka samo takva i strašan manipulator'

Legendarni hrvatski rukometni trener i bivši trofejni izbornik Hrvatske Lino Červar slavi 74. rođendan. Najbolji hrvatski rukometni trener svih vremena osvojio je brojne trofeje i medalje, a najviše se ističu zlato na olimpijskim igrama u Ateni 2004. te na svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine.

Bivši rukometaš i jedan od najboljih hrvatskih pivota svih vremena Igor Vori svojevremeno je gostovao u popularnom Podcast Inkubatoru te progovorio o tome kakav je Lino Červar.

- Lino je isto bio mućka samo takva, manipulator strašan, dobar trener, odličan trener. Na kraju, čovjek koji me stvorio, ali manipulator samo takav. Mi svaki put kad smo imali nekakvu kao večeru, izlazak, opuštanje, može, i drugi dan ujutro nikad nema treninga. Ništa, mi izašli van, ujutro buđenje ni iz čega. Lino rekao: 'Obavezan trening', to je svađa, ali na mrtvo...Ti ovo, ti ono, ne, vi ovo, vi ono - rekao je Vori.

- I u jednom trenutku on kaže: 'Boli me ona stvar, nećemo trenirati, idite, do kraja ne moramo trenirati.' Tad Davor, Pero, Ivano: 'Šta? Nećemo? Sad ćemo ti trenirati! Ajde sad daj ono što si htio...' i pam, pam, pam. Nitko s njim ne priča, a šta je bilo, on je dobio ono što je htio, on je napravio s nama napravio trening da sve ono što smo mi jučer pojeli i popili izbacimo. On dolazi, smije se i kaže: 'I dečki hoćemo jednu pivicu zajedno?' - ispričao je legendarni Vori.

Tijekom plodne trenerske karijere Lino Červar vodio je hrvatsku, talijansku i makedonsku reprezentaciju, zatim klubove RK Zagreb, Metalurg Skoplje, Istraturist Umag, Klagenfurt i Triko Novigrad.

