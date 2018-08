Zlatko Dalić: Nisam donio konačnu odluku

Novalja, poznato turističko središte na otoku Pagu, ostat će zapamćeno kao mjesto posljednjeg dočeka vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Mnogi će se zapitati zato baš Novalja, a odgovor je jednostavan.

Tu je Zlatko Dalić, izbornik nogometne reprezentacije, kupio vilu i tu provodi jedan dio vremena kada je na odmoru, a Dejan Lovren, stoper reprezentacije, u Novalji je sagradio hotel Joel. Već od ranih jutarnjih sati, na dan dočeka, osjećala se ponovno ona nogometna atmosfera kakvu smo imali prilike gledati u svakom kutku Hrvatske kada su naši nogometaši igrali širom Rusije. Prodavači dresova opet su zadovoljno trljali ruke, naravno, najviše se prodavao dres s brojem šest – Lovren. Cijena? 120 kuna.

Ljudi se spontano okupljali

Imate li Pjacin dres, pitala je jedna Samoborka prodavača.

– Zar je taj igrao na Svjetskom prvenstvu – pita se prodavač kojeg nogomet očigledno puno manje zanima od toga koliko će taj dan zaraditi na svom malom štandu.

Lovrenov hotel Joel čuvao je zaštitar. Prišli smo mu i pitali ga možemo li doći do Lovrena.

– Znate, ne može jer gospodin Lovren upravo ruča sa svojom obitelji pa ne bi bilo zgodno – odgovara čovjek od dva metra visine.

Mislili smo, možemo li se slikati ispred hotela – nismo se dali smesti.

– A to? To može – reći će smireno zaštitar.

Hrvoje Vojvoda, danas član Izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza i varaždinski poduzetnik, stanuje u ulici u kojoj Dalić ima vilu u Novalji.

– Zlatko i ja znamo se jako, jako dugo. Kad je došao u igrati u Varteks, ja sam u to vrijeme bio dopredsjednik kluba. Nevjerojatno kako se uopće nije promijenio s obzirom na veliki uspjeh koji je ostvario. I dalje je ostao pristojan, tih, skroman čovjek. Primjerice, lani ga u Novalji malo tko zaustavljao na ulici, a kamoli tražio da se fotografira s njim. Jer, lani je bio samo jedan tamo neki Dalić koji je nogometni trener u nekoj dalekoj zemlji. Nakon osvajanja srebra postao je planetarno popularan. Prvi dan kada je došao u Novalju ispred njegove vile okupilo se pedesetak ljudi. I Zlatko je strpljivo potpisivao dresove, fotografirao se. Nikoga nije odbio. Takav je on – rekao je Vojvoda.

Doček je bio predviđen da će početi u 21 sat, a Dalić i Lovren pojavili su se zajedno desetak minuta ranije. Trebali su imati miran kutak do početka službenog protokola, no redari jednostavno nisu imali snage zadržati stotine i stotine onih koji su se željeli slikati s izbornikom, dotaknuti ga, čestitati mu... A Zlatko je sve to mirno podnio i strpljivo potpisivao dresove, slikao se, a da riječ nije rekao. Samo smiješak... Nakon što su Dalić, Lovren i Grdović otpjevali “Nije u šoldima sve”, izbornik je bio spreman za nekoliko pitanja.

Jesu li pomalo već naporni ovi dočeci, Zagreb, Varaždin, Livno, Novalja?

– Ma kakav napor. Svi mi moramo biti ponosni na ove ljude koji dolaze na dočeke. To samo znači da smo napravili u Rusiji nešto dobro za njih. Uostalom, puno puta sam već to rekao. Naši navijači bili su naš motiv, bili su naš dvanaesti igrač, kako oni koji su bili u Rusiji tako i ni koji su sve to gledali širom svijeta. Ovakav jedan rezultat trebao je Hrvatskoj. Ljudi su se veselili, plakati, radovali se, tugovali zajedno s nama. I nitko nema biti pravo biti ljubomoran što su se ovi dočeci protegnuli na, evo, skoro dvadesetak dana – istaknuo je Dalić.

Počasni građanin tri puta

Ove godine postali ste počasni građanin tri puta? Da, postao sam počasni građanin Varaždina, Livnog i, evo, sada Novalje. I nije ovo priznanje samo za mene već i za sve ostale u reprezentaciji, za stručni stožer, pomoćno osoblje i za sve igrače – istaknuo je Dalić.

Jeste li se uopće stigli odmoriti nakon Rusije?

– Nema odmora. Nemam pravo biti umoran upravo zbog ovih ljudi, naših navijača. Ako im slikanje sa mnom, druženje, dobra riječ i zahvala puno znače, zašto im to uskratiti – kaže hrvatski izbornik.

Ono što sve zanima – ostaje li izbornik?

– Nije sad vrijeme za to. Nisam još donio odluku. Još je vrijeme da se veselimo, a kad dođe vrijeme da se rješava pitanje mog statusa, riješit ćemo to u najbržem roku – zaključio je Zlatko Dalić koji je još duboko u noć potpisivao dresove...