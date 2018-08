Iskusni su i pametni, mislim da mogu izgurati Euro

Već je prošlo petnaestak dana otkako je završilo Svjetsko nogometno prvenstvo. Sve se naizgled vratilo u rutinu, ali nitko jednostavno ne želi zaboraviti ono što se dogodilo u Rusiji.

Još se po gradu mogu vidjeti pokoji rekvizit i kockice, još su po balkonima ovješene hrvatske zastave. I ta utopija u kojoj smo živjeli, barem tih nekoliko dana, obilježila je cijeli hrvatski sport i javnost za sva vremena. A oni koje smo prozvali herojima sada se odmaraju, čekaju pripreme s matičnim klubovima, dok neki “razbijaju” glavu pitanjem ostati u reprezentaciji ili ne.

No nisu heroji samo izbornik Dalić i igrači. Svjetsko srebro uspjeh je cijelog stožera, a dio njega bio je i bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević. On je dobro odrađivao posao skauta za Dalića i momke....

Snašao se kao skaut

– Taj sam posao radio i u Dinamu iz Kijeva, moj predsjednik me pustio jer je izbornik Dalić htio da budem u stožeru. U Ukrajini smo se prvi put vidjeli, otkako je postao izbornik, tada smo porazgovarali i poslije me zvao da radim kao skaut i pratim Nigeriju. Tako je sve krenulo. Moram reći da mi je čast što mi je poklonio toliko povjerenje i sretan sam što sam ispunio njegove zahtjeve – rekao je kratko Vukojević koji je tu vrstu posla izbrusio u Dinamu iz Kijeva.

– Idem na Akademiju HNS-a, na tečaj za PRO licencu te planiram upisati sportski menadžment u Švicarskoj. U Dinamu iz Kijeva imam ugovor, tamo sam glavni za suradnju za područje Istočne i Srednje Europe te Balkana, a idem i na pripreme s momčadi te na utakmice. Velik je to opseg posla.

Pitali smo našeg skauta da opiše atmosferu u reprezentaciji koja je na ovom SP-u bila posebno dobra....

– Dugi niz godina sam dio reprezentacije, što kao igrač, što kao dio stručnog stožera i moram reći da je i kod Slavena Bilića bila fenomenalna atmosfera. Pamtimo Euro 2008., 2012., velike fešte u Beču, Klagenfurtu sa svojim navijačima. Sve je bilo super, ali sada se sve poklopilo. Ova je generacija sazrela, igraju u velikim klubovima i uz ove mlađe koji su stigli Dalić je sve posložio. On je jednostavno takav tip: miran, staložen. Dalić je imao mirnoću i poniznost i to je bio ključ. Vrhunski je motivator i psiholog koji ih je spojio u cjelinu, uz sve pomoćne trenere, doktore pa se sve poklopilo. Međutim, najvažniji je rezultat i on nas je poveo dalje.

Vjeruje u Dalića i Hrvatsku

S obzirom na to da poznajemo mentalitet Hrvata, jedno od pitanja koje se nameće u cijeloj priči je i to hoće li ovaj uspjeh vatrenih biti poticaj ili pritisak. Za Vukojevića je odgovor jasan.

– To može biti samo poticaj. Ovo je povijesni rezultat, to je motiv više. Mislim da Hrvatska igra može ostati zapamćena. E sada, hoće li napraviti neki rezultat, to je teško prognozirati, ali da se može nešto napraviti, može.

No rezultate sada mogu ostvariti isti izbornik i igrači ili neki drugi kadar. Nitko još ne zna kakva će biti sudbina hrvatske nogometne vrste.

– Dalić mora ostati i povesti ovu generaciju na Euro 2020. uz tri, četiri mlađa igrača da se nadopuni selekcija. Hrvatska s Dalićem će imati šanse. I stariji igrači mogu još izdržati, dovoljno su iskusni i pametni da sami odluče kada je trenutak za povlačenje. Da se mene pita, trebali bi ostati jer slijedi Liga nacija i to je idealna prilika. No mislim da su oni savjesni, igraju u velikim klubovima, znaju kako se osjećaju i osjetit će kada trebaju otići, a tu odluku treba donijeti polako. Mislim da mogu izgurati Euro – kazuje Vukojević pa se okrene onome što već i ovo srebro može napraviti za hrvatski nogomet.

– Puno to znači jer sada puno mladih ima svoje idole. Hrvatska treba bazu od Dubrovnika do Vukovara, treba napraviti infrastrukturu, terene... da mladim igračima to bude motiv više. Najvažnije je da djeca treniraju i rade.

Na incidente koji su pratili reprezentaciju u Rusiji nije se želio osvrtati. Na koncu, Rusija je iza nas, a medalja u džepu, tako da svi mogu mirno spavati.

– I dalje sam ostao uz izbornika. Nismo mislili ništa loše niti smo ikoga uvrijedili. Vratio sam se s medaljom i ponosan sam. Sada ćemo sjesti i vidjeti što dalje. Moja želja je da u istom sastavu nastavimo i napadnemo Ligu nacija i Euro – zaključio je Vukojević.