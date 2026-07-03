Zlatan Ibrahimović stao uz vatrene dramatičnog poraza od Portugala: 'Pogodak je potpuno regularan'

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U osminu finala i susret sa Španjolskom odlazi Portugal koji je nakon vrlo dramatične utakmice slavio s 2:1

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, a izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. iz kaznenog udarca. Potpuni preokret donio je Goncalo Ramos u 904. minuti, a potom je u 13. minuti sudačke nadoknade Joško Gvardiol zabio za 2:2 i dolazak u produžetke. Nažalost, taj pogodak poništen je zbog zaleđa Marija Pašalića ranije u akciji, ali to je odluka s kojom se mnogi ne slažu. Jedan od onih koji je stao u obranu hrvatske reprezentacije je i veliki Zlatan Ibrahimović.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Za mene je to gol. Nogomet se vrti oko onoga što se stvarno dogodi na terenu, a kada sam ponovno pogledao snimku, vidio sam da se lopta odbila od portugalskog braniča prije nego što je stigla do hrvatskog napadača. To mijenja sve. Ako postoji namjeran dodir ili jasno skretanje lopte koje resetira fazu igre, onda ne možete kazniti napadača zato što se našao u toj poziciji - rekao je legendarni švedski napadač u studiju FOX Sportsa pa podijelio svoje mišljenje o važnosti VAR-a.

- Zbog toga VAR i postoji, da ispravi očite pogreške, a ne da stvara još više kontroverzi. Mislim da su danas donijeli krivu odluku. Svatko tko je gledao mogao je vidjeti da je postojao kontakt portugalskog igrača prije nego što je lopta stigla do hrvatskog napadača. Po mom mišljenju, gol je trebao biti priznat.

Za kraj je rekao i kako je sudac imao vrlo tešku odluku za donijeti:

- Kada donosite ovakve odluke u posljednjim minutama utakmice nokaut faze, odlučujete o sudbini jedne momčadi. Morate biti apsolutno sigurni. Za mene ovo nije bilo zaleđe – bio je to potpuno regularan gol