Mamić: Ja sam najhumaniji čovjek, a proces protiv mene je kontaminiran

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić danas točno u podne održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o procesima koji se vode protiv njega, o Luki Modriću, Dinamu...

- Ovo je bitka svakog građanina Hrvatske, a ne Zdravka Mamića. Imamo preko 300 tisuća blokiranih, a vi plaćate moje suđenje koje je montirano, počeo je Mamić pa dodao:

- Znam da je nekima fora proganjati Zdravka Mamića. Nekima je fora proganjati i Luku Modrića.

Osvrnuo se na skupštinu Dinama i zahvalio svima jer su ga podržali, pa se vratio na suđenje.

- Preko 80 svjedoka je zasad bilo, a nitko, ali baš nitko mene nije teretio ni za što. Dinko Cvitan vodi privatni rat protiv Mamića, Dinama i hrvatskog nogometa.

- Oni ne biraju sredstva da okaljaju ugled jednog tako časnog čovjeka i čudesnog igrača kao što je Luka Modrić. Pa, ljudi, što je on to krivo rekao? Što je on promijenio? On nije mijenjao iskaz!

- Državno odvjetništvo, na čelu s Cvitanom, provodi najveće bezakonje u povijesti jedne suverene države. Organ koji je među najvažnijim u državi prvi je koji po masu stvari krši propise. Dozvolio je da državu zastupaju nezakoniti tužitelji. Moj odvjetnik i ja smo krenuli u tu bitku za dobrobit svih vas. Dokazat ćemo da je ovo najveće bezakonje, rekao je Mamić te pokazao nekoliko dokumenata na kojima su mišljenja pravnih stručnjaka koji se slažu da u njegovu slučaju postupak vodi nezakoniti tužitelj.

Savjetnik Dinama onda je malo pričao o sebi.

- Netko će reći: Gledaj ovog luđaka, priča gluposti." Ali ja mislim da nisam blesav, da nisam glup. Ja sam najhumanija osoba koja postoji, nema tog kome ja nisam pomogao.

- Moj proces je kontaminiran. Nadam se da će se naći netko pametan u Hrvatskoj i da će obustaviti postupak. Jer ako se to ne dogodi, onda će to učiniti Europski sud za ljudska prava.