Zatečeni izbornik Sesar: U drugom poluvremenu smo nestali s parketa

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija doživjela je novi težak udarac. U četvrtom kolu kvalifikacija za Eurobasket, izabranici Josipa Sesara ostali su protiv domaće Bosne i Hercegovine smrznuti na "minus 20" (90:110) i tako, u utrci za odlazak na Eurobasket, prepustili prednost (pole position) nacionalnoj vrsti naših susjeda.

Došli su hrvatski košarkaši u Sarajevo s 13 koševa prednosti, s kapitalom koji je dozvoljavao i poraz od 12 koševa za prednost na tablici skupine. Nažalost, u grotlu dvorane Mirza Delibašić (Skenderija), pod pritiskom agresivnog domaćina i glasnih 8000 navijača, izabranici Josipa Sesara nisu izdržali. Ne samo da su pokleknuli nego su se i raspali tijekom treće četvrtine koju su izgubili 13:33 i zbog čega bi Hrvatska, po prvi put otkako je samostalna, mogla propustiti Eurobasket.

Doduše, nije još sve izgubljeno ali će to sada biti hod po vrlo tankom ledu. Da bismo ipak otišli na taj Eurobasket koji će se igrati u četiri zemlje (Poljska, Finska, Letonija, Cipar) trebali bismo pobijediti olimpijskog doprvaka Francusku (i Cipar dakako) a predvođena Džananom Musom, BiH te iste Francuze u gostima ne bi smjela pobijediti.

O kakvoj je izjednačenoj borbi bila riječ u prvih 20 minuta govori i podatak da se na veliki odmor otišlo s 50:50. Najveće hrvatsko vodstvo bilo je pet koševa a od domaćin tri koša prednosti.

Hrvatskoj se opet ponovio problem iz prvog poluvremena zagrebačke utakmice jer je suparnik upisao 10 napadačkih skokova od čega je polovicu odbijanaca uhvatio teški centar Kamenjaš koji je zabijao iz reketa. Za domaćina je zabijao i krilni-centar Alibegović ali s trice jer mu se nije izlazilo na ruku. Najbolji igrač domaćina, Džanan Musa, prvi koš iz igre (tricu) zabio je istekom 14. minute a u prvih 20 minuta pogodio je dvije od devet lopti.

Naš sastav je košgeterski predvodio Mario Hezonja (15 koševa) a ugodno je, s dvije trice, iznenadio najviši igrač na terenu, 217 cm visoki Danko Branković (12 koševa). Prava je šteta što je naš prvi razigravač Borna Kapusta bio indisponiran pa ga u tom prvom dijelu izbornik nije mogao koristiti koliko bi htio te je ulogu organizatora igre preuzimao Smith koji je i započeo utakmicu kao startni razigravač.

Započeo je Smith i nastavak susreta ali je teško živio pod pritiskom Gegića koji mu nije dao disati. A iz toga, iz nekih loših napadačkih rješenja hrvatskog sastava, domaćini su došli do "plus 16" (66:50). Štoviše, otišli su domaćini na "plus 19" (71:52) i Hrvatska je u 25. minuti bila na koljenima. Od tog trenutka bilo je jasno da naši ovu utakmicu dobiti ne mogu i da je samo pitanje mogu li ju izgubiti s utješnih 12 koševa koji bi značili prednost u međusobnoj koš-razlici za slučaj istog broja bodova.

Nakon što su domaćini vodili i sa 20 koševa prednosti (76:56), nakon trice Hezonje, Hrvatska dolazi do famoznih "minus 13" a potom (78:91). No, tada naši ulaze u seriju promašaja što otvorenih šuteva (Hezonja, Božić) a što zicera pod košem (Smith) a hrvatski Amerikanac potom čini i nesportsku i sve opet odlazi nizbrdo. Kada nam je najviše trebala dobra obrana Gegić zabija dvije trice (preko Hezonje i Smitha) pa je slavlje domaćina moglo početi.

- Velika utakmica, velika pobjeda domaćina i velikoj atmosferi. Mi smo imali problema u obrani što se vidi i po tome da je čak šest igrača BiH imalo dvoznamenkasti učinak koševa. U prvom poluvremenu smo još igrali našu igru a u drugom poluvremenu smo stali. Zapravo, mi smo nestali s parketa. No, dok se igra, još imamo izgleda. Trenutačno ne ovisimo o sebi no moramo u veljači odigrati što bolje utakmice s Ciprom i Francuskom, pokušati izboriti obje pobjede i pogledati što je BiH napravila - kazao je hrvatski izbornik Josip Sesar koji je kolegi Azizu Bećiragiću mogao samo čestitati na tome kako je homogenizirao svoje igrače.

- Da smo u prvom poluvremenu ovako eksplodirati ne bismo uspjeli zadržati ovakvu razliku. Mogu ja sada tu govoriti o nekim taktičkim detaljima no danas je najvažnija bila želja. U nastavku susreta presudna je bila želja Amara Gegića koji je udavio Smitha. A mi živimo od toga. Mi ne filozofiramo u igri pet na pet. Mi davimo protivnika i onda ga ubijemo kontrama - izjavio je Bećiragić i dodao:

- Mi možemo biti zadovoljni jer smo jedan korak ispred Hrvatske no mi moramo biti izuzetno oprezni i uraditi sve što možemo da u veljači ne bude iznenađenja. A ako se s druge strane bude nešto događalo to je nešto što je izvan naše kontrole.

U hrvatskoj vrsti prednjačili su Hezonja (28 koševa, 6 skokova), Branković (18 koševa) i Božić (13 koševa, 6 asista) dok su domaćini imali šutersku rapsodiju ubacivši 18 trica, jedna broj koliko ih je ubacila i Hrvatska u svojoj, pokazat će se, nedostatnoj pobjedi.