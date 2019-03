Zašto se David Ferrer uopće oprašta, pa bolji je od trećeg tenisača svijeta?

Za Miami kažu da je grad pun poroka i raskalašenosti, no to se ne osjeća na teniskim terenima u Crandon Parku, na kojima u drugi tjedan ulazi jedan od najpoznatijih i najbogatijih teniskih turnira izvan Grand Slam kategorije.

Na floridskom betonu je, kažu, vruće (i sparno), a podloga je sporija od mnogih zemljanih.

Zato nije slučajno da je prije neki dan, nakon dva sata igre, kolabirao 19-godišnji Španjolac Nicola Kuhn, a u tim se uvjetima nije baš najbolje osjećao niti naš Marin Čilić za kojega se vidi da je daleko od najbolje forme i najbolje – pripremljenosti.

Do Madrida maksimalno

Turnir u Miamiju traži dobro pripremljene mušketire, kondicijski i mentalno, prave atlete, a tko nije u top-formi, nema što tražiti u južnoj Floridi. Imena i autoritet visokopostavljenih nositelja vam tu ne pomažu puno, u što su se uvjerili i prva tenisačica svijeta Japanka Naomi Osaka (izgubila od Tajvanke Hsieh Su-Wei), kao i treći tenisač s ATP liste Nijemac Alexander Zverev, od kojega je bio bolji španjolski veteran David Ferrer i to s 2:6, 7:5, 6:3. E baš na njemu ćemo se malo više zadržati.

Ferrer, koji je u jednom trenutku bio treći tenisač svijeta (u srpnju 2013.), 2. travnja proslavit će 37. rođendan i odlučio je ove godine oprostiti se od profesionalnog tenisa. Najavio je da će se to dogoditi na ATP Masters 1000 turniru u Madridu, što je i logično za jednog Španjolca.

No, sada, nakon što je okrenuo dvoboj protiv 15 godina mlađeg suparnika – i još jednom demonstrirao svoja moćna oružja – mnogi postavljaju logično pitanje: zašto se ovaj čovjek uopće povlači iz tenisa? Dapače, stižu mu sugestije da bi možda još jednom mogao razmotriti svoju odluku o povlačenju.

– Želim igrati na visokoj razini i biti konkurentan. Osjećam da to više ne mogu biti na dulji rok i zato odluka o povlačenju ostaje. No, i ovu posljednju godinu mojeg profesionalnog bavljenja tenisom želim iskoristiti maksimalno. Želim da me ljudi zapamte kao borca koji je, kad je mogao, davao sve na terenu – kazao je Ferrer koji je, zbog više ozljeda, u posljednje vrijeme igrao s prekidima zbog čega je i pao na 155. mjesto ATP liste.

No, sada je pobijedio igrača iz Top 5, prvi put nakon što je 2015. u finalu Acapulca nadjačao Japanca Keija Nishikorija,

– To mi puno znači i sretan sam zbog toga. Nastojim uživati u svakom trenutku posljednje etape svoje profesionalne karijere – pridodao je Ferrer.

Uporan borac, zemljaš, uvijek smiren... Po mnogima sušta suprotnost Nicka Kyrgiosa, 23-godišnjeg Australca problematičnog ophođenja. U sportu koji je bio, a takav želi i ostati, džentlmenski, Kyrgios se ponaša poput kočijaša. Posljednji ispad dogodio mu se u dvoboju parova u kojem su on i Amerikanac Taylor Fritz poraženi (8:10 u trećem setu) od Argentinca Pelle i Portugalca Souse.

Borac protiv licemjerja

Nezadovoljan sudačkim odlukama, Australac se u jednom trenutku obrušio na čovjeka u sudačkom stolcu riječima:

– Što nije u redu s tobom? Ti si sramota! Ti si j... sramota – bio je i prost Kyrgios.

Takvo njegovo ponašanje gotovo svi osuđuju, organizatori će ga vjerojatno i novčano kazniti, ali ima i onih koji u takvom njegovu stavu vide borca protiv licemjerja. Čini se da Australac i sam igra na tu kartu jer je u Miamiju izjavio:

– Kad izađem na teren, svejedno mi je igram li protiv Bublika ili Rogera i Rafe. I oni su samo ljudi od krvi i mesa. Ne rade oni ništa spektakularno. Naravno, Federer je strašan talent i najveći svih vremena, ali umaraju ga stresne situacije. Đokovića muče kratke lopte i drugi servis, a Rafa igra toliko defenzivno da ga možete razbijati forhendima i iskorištavati to što stoji daleko iza crte. Oni jesu za nijansu iznad ostalih, ali ne klanjam se pred Rogerom, Rafom i Novakom, nisu oni nikakvi bogovi. Na terenu im ne želim biti prijatelj – zaključio je Kyrgios koji se može pohvaliti da sa spomenutom trojkom ima učinak 6-6.