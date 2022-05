Svađali se član uprave Dinama i novinar: 'Vi ste Mamićev potrčko!'; 'Ja sam njegov sin'

Derbi Dinama i Hajduka trebao je biti festival nogometa, no sve je završilo u drugom planu nakon nereda ispred stadiona Maksimir, a potom i na autocesti A1. U konačnici, četvero propucanih navijača, njih još dvadesetak ozlijeđenih, baš kao i pripadnika policije... Sličnim smo situacijama svjedočili toliko puta, ali nikad za propuste u provođenju sigurnosti nitko nije snosio odgovornost.

Jer, ovdje je lako za zaključiti da su pripadnici Torcide pretjerali, debelo, čak i za huliganske kriterije. Stoga, treba ih se treba kazniti na sve propisane načine. No, kad je na okupu gotovo dvije tisuće navijača, jasno je i kakve se preventivne mjere provode da do nereda ni u kojem trenutku ne bi došlo.

Također, nije sporno da je policija morala djelovati kad se situacija otela kontroli, sporno je što je zapucala, sporno je što se više od toliko navijača našlo ispred stadiona i ostalo tamo, sporno je objašnjenje Dinama o tome zašto im se nije dopustilo unošenje transparenata i navijačkih rekvizita, a sporno je i što se policija u toj, kao i priči tijekom povratka prema Splitu, ponijela neodgovorno i izgubila kontrolu u onolikoj mjeri, što je pak nedopustivo. Zato, možemo biti itekako zahvalni što nam je navijačka scena samo fragment onih kakve se viđaju u drugim nogometnim zemljama. U suprotnom...

Kako god, ova tema otvorena je u emisiji Otvoreno, kao toliko puta dosad... Gosti su bili član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dopredsjednik HNS-a i predsjednik Komisije za profesionalni nogomet Nenad Črnko, novinar Damir Petranović i načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU zagrebačke Davor Posilović. Predstavnici Hajduka odbili su poziv.

- Ovdje se ne radi o sukobu nego o izazivanju nereda nasiljem u mnoštvu iz mržnje da se prouzroči ozljeđivanje i šteta, to je zakonski opis - objasnio je Posilović točni termin kojim se okarakteriziralo huliganski ispad.

I dok s tom terminologijom ne postoje problemi, postoje s načinom komunikacije, kao toliko puta, gospodina Antolića, bivšeg policajca i osobe koja teško da nije znala što onakav postupak Dinama može izazvati. Naime, tako nešto ne znaju samo potpuni laici. Svejedno, gospodin Antolić uvjeravao je da ništa nije sporno.

- Hajduk je sve znao četiri dana prije, oni su to sve ignorirali. Pred utakmicu su javili da dolaze, da nose transparente, ali da to nisu prijavili. Njihov odvjetnik je pitao da ih pustimo, mi smo rekli da mogu bez transparenata. Oni su to odbili i nije bilo problema u zoni Jug. Nikome ništa nije zabranjeno, samo smo tražili da da se poštuju pravila - objasnio je Antolić razloge postupka koji su svi prisutni navijači Hajduka shvatili kao provokaciju i na to mu je pokušao ukazati novinar Petranović:

- Policija je trebala narediti da se navijače pusti na stadion. Rekviziti su uobičajeni folklor na svim stadionima svijeta.

Osvrnuo se i na tvrdnju da je do pucnjave došlo na pristupnom putu do benzinske postaje.

- Nekoliko je bitnih stvari. Policija je prvi put pucala na građane. Njihova priča je puna rupa. Ranjenih je, po svemu sudeći, više nego je službeno objavljeno. Ljudi s kojima sam razgovarao kažu da policija nije pucala kod benzinske. Pozivam policiju da objavi sve snimke - izjavio je pa ušao u sukob s Antolićem nakon ovih njegovih riječi:

- Razumijem da oni nemaju europsko iskustvo pa ne znaju za pravila. Što se tiče ovog da sam ja Mamićev potrčko. Evo, ja sam sin Mamića, to je razina Petranovića.

Novinar mu nije ostao dužan...

- Poznato je da ste njegov potrčko i da ste bili okarakterizirani kao Mamićev policajac još dok ste obavljali policijsku dužnost.

- Vi ste zaljubljeni i opsjednuti Mamićem, koji nema veze s neredima na autocesti - kazao je Antolić.

Sukobi te vrste nastavljeni su i kasnije, no nekakav konačni zaključak nije donesen. Osim što je Posilović najavio da se provodi istraga.

Ali, podsjetili smo se kako izgleda kad se za titulu bore Dinamo i Hajduk. Očito se zaboravilo. Sitna podmetanja, provokacije, tenzije, neprijateljski odnosi... i sve to u povećoj mjeri manifestirano kroz navijače.

