Zaprijetio igraču protivničke momčadi, a onda se dva puta predomislio oko odlaska

Ekscentrični Antonio Conte je nakon finala Europske lige u kojem je njegov Inter svladala Seviila (3:2) po tko zna koji put opravdao epitet koji mu ovdje piše ispred imena. Talijanski strateg je tijekom gotovo cijele utakmice bio bijesan zaradivši žuti karton već nakon 18 minuta igre, a nije prestao ni nakon upozorenja suca Dannyja Makkelieja.

Naime, Conte je u jednom trenutku počeo vrijeđati veznjaka Seville Evera Banegu za visinu, a ovaj mu nije ostao dužan uvrijedivši ga za njegovu periku. Nakon toga kamere su uhvatile Contea kako se prijeti Banegi i govori mu: Čekat ću te ovdje nakon utakmice.

Nije to bilo sve. Trener Intera je na konferenciji za novinare nakon utakmice bio pun nejasnih izjava. Kao da je nekoliko puta rekao da odlazi pa se nakon pitanja novinara predomislio. Sigurno jedna od čudnijih pressica u zadnje vrijeme.

- Sada se vraćamo u Milan, uzet ćemo dva, tri dana slobodno, a onda ćemo se sastati u klubu s hladnim glavama. To je jedini pravi način kako napraviti rezime sezone, jako mirno i onda treba planirati budućnost Intera, sa mnom ili bez mene. Nema gorčine, možda imamo različita mišljenja o nekim stvarima u klubu, ali sve ćemo evaluirati. Bilo je prekrasno biti trener Intera, želim zahvaliti vlasnicima kluba koji su mi to omogućili - mirno je započeo Conte, a nakon ovog je dobio pitanje znači li to da je njegov mandat završio.

- Ne znate koje je moje mišljenje. Reći ću ono što mislim hladne glave. Važno je da sve što radimo radimo u harmoniji - rekao je Talijan, a zatim krenuo pričati o privatnom životu.

- Nema svađe između mene i kluba. Radi se o različitim mišljenjima, o nekim situacijama s kojima sam bio suočen u Interu i koje mi se nisu svidjele. Imam obitelj i moram shvatiti što je prioritet, nogomet ili obitelj jer ako neke situacije počnu utjecati na moju obitelj onda nogomet više nije prioritet. Svi imaju svoje limite, moram vidjeti gdje su moji. Razjasnit ćemo situaciju, bez svađe, jer ću uvijek biti zahvalan što sam proveo odličnu godinu u Interu, no u isto vrijeme, ako mislite da ću otići, neću. Rekao sam što mislim, čuli ste moje riječi - nastavio je biti nejasan Conte.

- Nešto se dogodilo, nema smisla da okolišamo. Moramo vidjeti jesmo li svi spremni imati ovakvu sličnu godinu s onim što mi se dogodilo. Postoji nekoliko situacija koje ću evaluirati, pošteno je da isto napravi i predsjednik kluba. Reći ću direktorima svoje viđenje situacije. Uvijek ću biti zahvalan onima koji su mi dali ovu priliku. Beppe Marotta i Piero Ausilio su bili uvjereni da trebam doći ovdje i želim im zahvaliti. Bila je jako teška godina, postoji limit za sve i ako situacije krenu utjecati na moj privatni život, onda to više nije prihvatljivo - zaključio je i dodatno zbunio sve nervozni Talijan.