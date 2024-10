Zagrebačka legenda oduševljena izvedbom Dinama: 'Zamislite da nam je ovo netko rekao nakon onoga u Münchenu'

Dinamo je u trećem kolu Lige prvaka golovima Kulenovića i Petkovića nokautirao Salzburg 2-0 te se kući vraća s tri boda i u pozitivnoj atmosferi. Utakmicu je pratio i Branko Strupar koji je dao izjavu za Tportal:

"Ma što reći - fenomenalno. Zamislite da nam je netko nakon one muke u Münchenu rekao da će Dinamo poslije tri kola biti ispred Bayerna. Realno, nije bilo upitno tko će pobijediti u toj utakmici, ali je poraz ipak bio pretežak. Rekordan. Na koncu, Sergej Jakirović je zbog toga izgubio posao. Istina, nakon toga je uslijedila katastrofa u Koprivnici, ali jasno je bilo da je sad već bivšem treneru presudilo tih devet komada u Münchenu", rekao nam je Strupar pa nastavio:

"A onda je stigao Bjelica i odmah promijenio atmosferu i podigao momčad, odmah. Najprije bod protiv jakog Monaca, iako bih prije rekao dva izgubljena boda, jer je Dinamo u toj utakmici trebao pobijediti i sportska je nepravda da je ostao bez tih bodova. A sad pobjeda u Austriji. Nakon tri kola - četiri boda u Ligi prvaka. To je velika stvar, ma ogromna. Prva pobjeda u gostima u Ligi prvaka nakon 26 godina. Baš sam pogledao tablicu i vidim s kojim je velikanima Dinamo u bod, dva. U redu, Bayern je izgubio od Barcelone, ali je kolo prije izgubio i od Lillea, a to je malo tko očekivao. Svi se muče, pa i oni najjači, zato je ovo ogroman uspjeh, kako rezultatski, tako i financijski".

Iako je cijela momčad bila na vrhunskom nivou, Strupar je ipak odlučio izdvojiti pojedince, posebno se dotaknuo bekovskih igrača:

"Ogiwara je fantastično odigrao. Oba beka su igrala super. I Ristovski i Ogiwara, ali Japanac me baš oduševio. Bilo ga je po cijelom terenu. Ne znaš je li bio bolji u napadu ili obrani. Sudjelovao je kod gola, napravio je masu posla u defenzivi i, ponavljam, skidam mu kapu. Otkako je došao u Dinamo, ovo mu je daleko najbolja utakmica. Presretan sam što me tako ugodno šokirao igrač za kojeg to nisam očekivao. Znao sam da je dobar, ali odigrao je iznad svih mojih očekivanja. To samo govori kakav kadar ima Bjelica. Kad pogledaš samo tko je sve bio na klupi: Petković, Stojković, Hoxha, Kačavenda, Pjaca, Rog... Ma strašno, pa Dinamo ima dvije podjednako dobre momčadi i može se očekivati da će Bjelica sve češće rotirati kako bi odmorio neke igrače, a drugima dao šansu da se nametnu".

Dinamo kod kuće u HNL-u u derbiju kola dočekuje Osijek, a tijekom sezone ispustio je pobjede na utakmicama gdje su bodovi unaprijed upisani te za najvećim rivalom Hajdukom kasni četiri boda:

"Nismo mi naviknuti da naši klubovi u Europi jednako dobro mogu igrati ritam srijeda-subota ili četvrtak-nedjelja. Igrači se jako puno troše i ako trener ne rotira momčad, dolazi do zamora materijala, a samim tim i lošijih rezultata. Naravno da je i motivacija u pitanju. Jedan dan igraš na krcatoj Bayernovoj Areni, a drugi, pritom nikoga ne podcjenjujem, sa Slavenom i Istrom. Belupo ih je zasluženo razvalio, Istra je također bila bliže pobjedi. Dinamo je u tim susretima igrao slabo, plašljivo i nije zaslužio više. U Salzburgu smo gledali sasvim drugačiju priču. Bio je to drugi, razigrani i motiviraniji Dinamo i svi su igrači dali sve od sebe".