'Zadnjih dana osjećam bol. Stavio sam više kreme nego ikad u životu, kći me zvala ovih dana 30 puta'

U sklopu 17. kola HNL-a na Poljudu se igra derbi između Hajduka i Rijeke (17.45) koji bi nam mogao dati odgovor na pitanje tko će biti jesenski prvak. U taj susret momčadi ulaze bodovno izjednačene, s 32 boda drže vrh ljestvice. Bit će to 103. prvenstveni Jadranski derbi otkako je HNL-a te ukupno njihov 176. međusobni ogled u svim natjecanjima od 1946. godine kada su prvi put stajali na suprotnim stranama.

Očekujem pravu bitku

Na konferenciji za medije pojavio se Gennaro Gattuso, i to u neuobičajenom izdanju. Naime, trener Hajduka obrijao je bradu prvi put nakon 22 godine, a sve u sklopu humanitarne akcije “Bradata aukcija”.

- Znao sam što me čeka. Zadnjih dana osjećam bol. Stavio sam više kreme nego ikad u životu. Kći Gabriela, koja ima 21 godinu, zvala me ovih dana 30 puta, nije me nikad vidjela bez brade. Ovo je bila precizna i jasna akcija. S razlogom sam ovo napravio i sa zadovoljstvom ću to ponoviti, rekao je Gattuso pa dao obećanje:

- Bude li Hajduk prvak, ponovno ću se obrijati!

Rijeka na Poljud dolazi u relativno dobrom stanju, ima dvije uzastopne pobjede, dok u cijelom prvenstvu još nema poraz. Hajduk je, pak, u zadnjih pet utakmica slavio samo jednom, ali bila je to važna pobjeda protiv Dinama.

- Fruk igra lažnu devetku, ali tu si i veznjaci i bekovi koji se bacaju na glavu. Nezgodan su protivnik, ali potrudit ćemo se ugroziti ih. Očekujem pravu bitku na terenu. Rijeka je zeznuta momčad, primila je samo pet golova i nema poraz. Kada je momčad u takvom nizu, onda je jasno da je to zasluga trenera. Rijeka je jako uravnotežena momčad. Igraju kao momčad. Nisu lijepi za gledati, ne stvaraju puno šansi, ali imaju jasan identitet. Teško im je zabiti gol.

Dobro smo trenirali

Hajduk je u zadnjoj utakmici doživio poraz, jesu li se igrači oporavili od susreta protiv Gorice?

- Utakmica s Goricom je ‘prokleta’. Poraz je to koji nismo očekivali. Nismo izgubili zbog promašenog jedanaesterca Marka Livaje. Zadovoljan sam, ako je poraz trebao doći, neka je došao protiv Gorice. Neću polemizirati, ali moram kazati da na dan utakmice u Velikoj Gorici nije padala kiša, a lopta nije odskakala. Nemoguće je da lopta ne odskače i da se to naziva prvom nogometnom ligom. Hrvatska je velika nogometna nacija, ima brojne talente, medalje sa svjetskih prvenstava... Igrati na takvim terenima je nemoguće. Moja momčad? Zadovoljan sam kako je trenirala ovaj tjedan. Moramo mijenjati pristup u zadnjih 25 metara. Želim vidjeti više zločestoće kod naših napadača te da krila uzimaju veći rizik, da igrači imaju želju i drskost, zaključio je Gattuso.

U odnosu na prošlu utakmicu, Hajduku se vraćaju Uremović i Kalik koji su odradili suspenzije, vraća se i Hrgović, ali nema Dialla pa će Melnjak napokon zaigrati na prirodnoj poziciji. Što se Rijeke tiče, nema problema s ozljedama, a vraća se Selahi koji je pauzirao zbog crvenog kartona.