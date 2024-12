Gattuso obećao Splitu: 'Ako Hajduk bude prvak, ponovo ću to napraviti'

Hajduk i Rijeka igrat će derbi 17. kola Hrvatske nogometne lige! U drugom međusobnom susretu ove sezone odlučit će o prvome mjestu na tablici. Rijeka na Poljud dolazi kao prvoplasirana momčad, bodovno izjednačena, ali s boljom gol razlikom od domaće momčadi. S druge strane, Dinamo je na trećoj poziciji i s 26 bodova zaostaje čak šest bodova za vodećom dvojkom. Ukoliko koja od momčadi izbori pobjedu, imat će veliku prednost pred šampionima koji imaju još barem dvije utakmice u Ligi prvaka. Derbi je komentirao trener Hajduka, Gennaro Gattuso. Najprije je pozdravljena njegova gesta brijanja brade u humanitarne svrhe."Moja kći Gabriella ima 21 godinu i nikad me nije vidjela bez brade. Ako Hajduk bude prvak, opet ću se obrijati", rekao je Gattuso.

"Fruk igra lažnu devetku, ali nije on jedini jak. Cijela momčad im se baca na glavu. U mojoj kući je sigurna samo jedna stvar - smrt. Rijeka zna patiti i oduprijeti se pritisku i vrlo je tvrda momčad. Preko 50 posto njihovih golova postignuto je udarcima iz daljine, ali Na Poljudu se igra sa samo jednom loptom i mi ćemo dati sve od sebe", rekao je slavni Talijan pa dodao: "Sve pohvale treneru, o njemu govori sve to što je toliko utakmica bez poraza. Rijeku nije lijepo gledati, ali ne zna izgubiti utakmicu. Nekoliko mečeva su trebali biti poraženi, ali su se vraćali i pobjeđivali. Najveća opasnost su im krila."

Osvrnuo se na poraz protiv Gorice. "To je prokleta utakmica. Trebali smo dobiti, ali nismo, no za to nije kriv Livajin promašeni penal. Naučili smo da moramo promijeniti pristup u zadnjih 25 metara, da naši napadači moraju biti zločestiji. Da izgore, da žele dati gol, pa makar griješili. Moram naglasiti nešto drugo. Zanimljivo, u Gorici je teren bio blatan i potopljen, a tamo nije padala kiša uopće. Pred golom i u kaznenom prostoru lopta uopće nije mogla odskočiti. Nemoguće je da se to događa u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. U velikoj nogometnoj naciji i državi kao što je Hrvatska. Državi čija je reprezentacija na dva zadnja Svjetska prvenstva osvojila srebro i broncu. Na takvom terenu nemoguće je igrati nogomet", kaže Gattuso.

"Rijeka uvijek igra isto. Pusti te prvih 25 metara, a onda te na centru stisne. Odlučujuća će biti bitka za taj dio terena oko centra", rekao je o prestojećem protivniku pa rekao tko će biti izvođači penala ako bude dosuđen: "Izvođači su Rakitić, Livaja... Ako se mene pita, Livaja i dalje treba pucati. Nije problem ako se nekad i promaši."

"Radimo puno na prekidima jer smo dva gola tako primili i protiv Osijeka. Tamo je zaspao Pukštas, u Gorici Šarlija, ali radimo na tome. Obrana u prekidima može se igrati zonski ili na čovjeka. Ja sam uvijek igrao zonski i onda sam došao ovdje gdje se igra na čovjeka i nisam to htio mijenjati", dovršio je Gattuso.