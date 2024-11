'Za vrijeme stanke ne možeš ništa raditi na taktici. Igračima se na PowerPointu demonstrira što tražimo'

Zacijelo je svaki klub ponosan kad u svojim redovima ima nekog reprezentativca, priznanje je to za dobar rad, uvijek je lijepo kad stigne poziv bilo koje reprezentacije. Uostalom, to i diže cijenu tim igračima, a kad je o našoj ligi riječ, onda je to jako važno jer klubovi uglavnom žive upravo od prodaje igrača. No, puno je teže trenerima u klubovima, oni moraju u toj natjecateljskoj stanci zbog reprezentacija osmisliti kako raditi i zapravo – što raditi.

Rade se mini-ciklusi

I u ovoj su reprezentativnoj stanci HNL klubovi ostali bez dosta svojih igrača, najviše ih je u reprezentacije otišlo iz Dinama i Istre, njih po osam. I onda nije lako koncipirati treninge kad nedostaje toliko igrača, pogotovo onih najboljih, nema se tu što puno taktički uvježbavati.

Klupski treneri iskoriste tu priliku da igračima koji su im ostali daju pokoji slobodni dan. Tako je i trener Dinama Nenad Bjelica nakon 2:2 u Velikoj Gorici najavio:

– Dat ćemo igračima koji ne idu u reprezentaciju tri slobodna dana, a onda odraditi jedan mikro-ciklus.

No, što se uopće može raditi tijekom te reprezentativne stanke kad ostanete bez puno igrača? Sigurno ne puno toga.

– Ne možete ništa previše, radite na nekim osnovnim stvarima obrane i napada, ali ne može se previše taktički kad nemate tako mnogo igrača koji su inače u prvoj momčadi. Više se ide na individualni pristup, rade se korekcije kod pojedinaca. Razgovara se s igračima, demonstrira im se ono što želite od njih, crta im se na ploči ili u PowerPointu ono što tražimo. Uglavnom se u tom periodu više radi na kondicijskom dijelu – kaže nam Damir Krznar, koji je iskusio trenersku klupu i Dinama i slovenskih klubova koji su imali reprezentativce pa zna kakav je 'život' trenera u klubu u tim reprezentativnim danima.

Kad je o tom kondicijskom dijelu rada riječ, što se može napraviti?

– Može se nešto napraviti, uglavnom se rade mini-ciklusi, kod nekih rasterećenja, kod nekih opterećenja. U Dinamu se ide više na relaksiranje zbog toga što imaju utakmice svaka tri-četiri dana, imaju Ligu prvaka između utakmica domaćeg prvenstva, može se napraviti jedan mini-ciklus, a oni koji nisu opterećeni Europom (a to je ostalih devet klubova HNL-a, nap.a.) mogu i na dva mini-ciklusa za obnovu.

Koliko štete ili koristi donosi takva stanka zbog reprezentacije?

– Ako je momčad u dobrom ritmu, onda pauza nije dobrodošla, ali ako je u slabijem nizu onda dobro dođe za resetiranje – kaže Krznar.

Teško je nakon stanke

Dodatni je problem trenerima u klubovima povratak reprezentativaca, uglavnom se vraćaju i u različitim stanjima i raspoloženjima.

– Istina, to je dosta nezgodno jer ti se reprezentativci vraćaju dan, dva ili najviše tri pred sljedeću utakmicu i nije lako odlučiti koristiti li ih ili ne, koliko ih koristiti. Sve to ovisi o tome koliko su bili korišteni u reprezentacijama, koliko su bili opterećeni, a nikad nisu svi jednako. Onda, tu moraš uračunati minutažu koju su imali, putovanja, zrakoplove. Obično se u klubu na ploču napiše kad tko igra, gdje igra, kad dolazi i sve se to mora uračunati. Klupski analitičari i pomoćni treneri procijene kakva je bila potrošnja pojedinog igrača da bi se onda odlučilo kako dalje pred sljedeću utakmicu – rekao je Damir Krznar i zaključio:

– Ta prva utakmica nakon reprezentativne stanke dosta je teška, kad stanka krene čini se da je prva sljedeća utakmica daleko i da imaš puno vremena pripremiti je, a onda do samog kraja ne znaš tko je koliko igrao, tko ima kakve posljedice utakmice u reprezentaciji.

Donosimo vam popis igrača po klubovima HNL-a koji su dobili pozive u razne reprezentacije.

Hajduk: Trajkovski (Sj. Makedonija), Sigur (Kanada), Sanyang (Gambija), Hrgović (Hrvatska U-21), Biuk (Hrvatska U-21), Durdov (Hrvatska U-19).

Rijeka: Pašalić (Hrvatska), Petrovič (Slovenija), Zlomislić (BiH), Butić (Hrvatska U-19), Momčilovski (Sj. Makedonija U-19).

Dinamo: Baturina (Hrvatska), Sučić (Hrvatska), Pjaca (Hrvatska), Mbuku (DR Kongo), Hoxha (Albanija), Stojković (Hrvatska U-21), Pavić (Hrvatska U-19), Mikić (Hrvatska U-19), Jakirović (Hrvatska U-17), a računajući i juniore, čak su 23 igrača otišla u razne selekcije od U-17 nadalje.

Osijek: Omerović (BiH), Čavlina (Hrvatska U-21), Cvijanović (Hrvatska U-21), Soldo (Hrvatska U-21), Hasić (Švedska U-21), Živković (Hrvatska U-19).

Varaždin: Ba (Mauritanija), Mitrovski (Sj. Makedonija), Belcar (Hrvatska U-21), Tepšić (Hrvatska U-21).

Istra 1961: Lekoueiry (Mauritanija), Ferro (Venezuela U-23), Keller (Kamerun U-23), Valinčić (Hrvatska U-21), Koski (Finska U-21), Iovu (Moldavija U-21), Ramić (BiH U-21), Jaganjac (BiH U-21).

Lokomotiva: Fetai (Albanija), Živković (Hrvatska U-21), Vrbančić (Hrvatska U-21), Vuković (Crna Gora U-21), Tošković (Crna Gora U-21).

Gorica: Sušak (Hrvatska U-19).

Šibenik: Bakić (Crna Gora U-21).

Slaven Belupo: Caimacov (Moldavija), Šakota (BiH U-21).