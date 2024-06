'Vratili smo ga u život': Utakmica Srbije mogla završiti tragedijom, igrač se onesvijestio na poluvremenu

Na turniru veličine europskog prvenstva braniti svoju državu je zaista posebno iskustvo, ali za srpskog reprezentativca Strahinju Pavlovića gotovo je sve krenulo nizbrdo tijekom utakmice između Srbije i Slovenije u skupini C. U poluvremenu te utakmice branič Bayern Münchena Pavlović kolabirao je zbog vrućine i bio je prisiljen na medicinsku pomoć.

Izbornik Dragan Stojković brzo je shvatio ozbiljnost situacije: "Vratili smo ga u život", otkrio je Piksi nakon utakmice, a naglasio je i da su neki igrači suparničkog tima imali problema s vrućinom. Srećom, Strahinja Pavlović je bez većih problema izašao na teren nakon poluvremena. Uspio se oporaviti kako bi se vratio na teren i odigrao 90 minuta u remiju svoje momčadi protiv Slovenije.

Utakmica je, da podsjetimo, završila rezultatom 1:1 zahvaljujući golu Luke Jovića u produžetku, čime je Srbija došla do boda koji joj i dalje daje nadu za prolazak u osminu finala. Trenutačno su posljednji u skupini C, no pobjeda zadnjeg dana protiv Danske kvalificirala bi ih u sljedeću fazu. Stojković vidi mogućnosti. "Dobra su momčad, ali ne i nepobjediva . Neće biti lako, ali imamo priliku odlučiti o svojoj sudbini."

