Vraća se Mislav Oršić: Potpuno sam zdrav, a medalju s Hrvatskom čuvam kod kuće na sigurnom

Mislav Oršić posljednji je put s Vatrenima bio u ožujku prošle godine. Prošlog ljeta postao je igrač Trabzonspora, ali je teško ozlijedio koljeno i dugo izbivao s terena. Sada je sve to prošlost. Mislav u novoj sezoni konačno igra u kontinuitetu pa je povratak u reprezentaciju bio sasvim očekivan.

“Uvijek je lijepo vratiti se na Maksimir i u reprezentaciju. Drago mi je što sam tu. Posljednji gol za reprezentaciju bio je protiv Maroka na SP-u 2022. godine u utakmici za broncu? Čini se davno, moj zadnji gol, nadam se da ću se brzo vratiti u tu formu kao što sam tada igrao. Radim naporno svaki dan. Doma čuvam medalju, na sigurnom je”.

O ozračju u Trabzonsporu je rekao:

“Malo nam je turbulentno počela sezona, nismo najbolje igrali, ispali smo iz Europe. Nismo gubili, ali nismo ni pobjeđivali. Stvorilo se nezadovoljstvo navijača, nadam se da ćemo se uspjeti pripremiti u sljedećem ciklusu i vratiti se gdje nam je mjesto”.

U kakvoj je formi?

“Polako se vraćam nakon onog lošijeg starta i manje minuta na početku, igram sve više. Želim tako nastaviti, kada se spremim, doći će golovi i asistencije. Potpuno sam zdrav, prošle sezone imao sam problema s petama, sad je sve to iza mene”.

Najavio je utakmicu sa Škotskom.

“Uvijek su teške utakmice protiv takvih momčadi, dobro se brane i čekaju kontru da nas ugroze, morat ćemo se pripremiti na to. Siguran sam da će izbornik i stožer to analizirati. Jesmo li favoriti u ove dvije utakmice i bi li navijači bili zadovoljni s četiri boda? Teško je to prognozirati, mi želimo svaku utakmicu pobijediti”.