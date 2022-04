Villarreal nanio Bayernu prvi gostujući poraz u Ligi prvaka nakon pet godina!

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Villarreal je iznenađujuće pobijedio Bayern 1:0. Pogodak odluke zabio je Arnaut Danjuma u osmoj minuti. Uzvrat je 12. travnja u Munchenu.

Josip Stanišić i Gabrijel Vidović nisu nastupili za Bayern.

Bavarci su bili veliki favoriti, no španjolski sastav, koji je u osmini finala izbacio Juventus, još je jednom potvrdio kako nije slučajno među osam najboljih momčadi.

Bio je to prvi gostujući poraz njemačkog velikana u Ligi prvaka u posljednje 23 utakmice. Posljednji poraz na gostovanju Bayern je doživio u rujnu 2017. od PSG-a (0:3).

Villarreal je posljednji put igrao u četvrtfinalu 2009. kada je ispao od Arsenala, a u svojoj povijesti još je samo jednom igrao četvrtfinale i to 2006. kada je "Žuta podmornica" preskočila Inter.

Foto: Sven Hoppe/DPA 06 April 2022, Spain, Villarreal: Soccer: Champions League, FC Villarreal - FC Bayern Munich, quarterfinals, first leg at Estadio de la Ceramica. Munich's Leon Goretzka (4.vr) tries to head the ball on goal. Photo: Sven Hoppe/dpa Photo: Sven Hoppe/DPA

S druge strane Bayernu je ovo deseto četvrtfinale u zadnjih 11 sezona, ukupno 32. u Kup/Ligi prvaka, te rekordno 20. u Ligi prvaka.

Posljednji put ova dva kluba su međusobno igrala 2011. godine u skupini, a Bayern je slavio u obje utakmice (3:1, 2:0).

Počelo je šokantno za goste, Villarreal je već u osmoj minuti poveo 1:0. Lo Celso je uposlio Pareja koji je pucao, no loptu je ispred Neuera skrenuo Danjuma postigavši svoj šesti gol ove sezone u Ligi prvaka. U 41. minuti "Žuta podmornica" je zabila i drugi gol, no Coquelin je bio u zaleđu.

Bayern je u prvom poluvremenu bio nevidljiv. Njemački prvak nikako nije uspjevao posložiti konce igre i bilo je to možda i najslabije poluvrijeme njemačkog prvaka ove sezone.

Bavarci su u nastavak ušli daleko odlučniji, a u 50. minuti Gnabry je pucao sa 18 metara, ali pored gola. Uzvratili su Španjolci u 53. minuti nakon što je Gerard Moreno pucao s 25 metara pogodivši stativu.

Četiri minute kasnije vidjeli smo novu priliku domaćina, no Davies je u posljednjem trenutku blokirao Morenov udaraca.

Bayern je mogao izjednačiti u 68. minuti, Coman je pucao, a loptu je glavom izbio Pau Torres. U 82. minuti sa više od 20 metara okušao se Sane, ali je pucao ravno u naručje domaćeg golmana.

U samoj završnici domaćin je mogao i uvjerljivije slaviti. Bila je to brza kontra, Lo Celso je povukao i potom uposlio Pedrazu, no ovaj je loše pucao.

