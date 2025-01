VIDEO Zagrepčanin Abi: Majka mi je preminula, otac me ostavio, a primila me hrvatska obitelj

U novim sportskim minutama na Večernjem TV-u gost emisije u našem studiju bio je 25-godišnji hrvatski MMA borac i MMA menadžer nigerijskog podrijetla, ekscentrični Abraham Salimon Are, poznatiji pod nadimkom Abi.

Ono što odmah zahvaća pažnju kod Abija je njegovo teško djetinjstvo. Rođen je u Petrovoj bolnici u Zagrebu i najraniju dob je proveo sa svojim biološkim roditeljima iz Nigerije. Međutim, majka mu je preminula u prometnoj nesreći kad je bio trogodišnjak, a vrlo brzo je ostao i bez oca. Njegov biološki otac je skupljao po gradu stare stvari i prodavao ih na Hreliću.

Pored njegovog oca je tamo sa svojim štandom stajala gospođa iz Zagreba Zejna Herak koja je također prodavala neke svoje sitnice. Vidjela je da se Abijev otac grubo odnosio prema njemu i pokušavala ga zaštiti, dok je bio samo petogodišnjak. Abrahamov otac joj je u jednom trenutku rekao da mora otputovati na nekoliko dana i da malog sina nema kome ostaviti. Zejna je prihvatila Abija u svoj dom, ali biološki otac se više nije vraćao, te je jednom gospođi rekao da može usvojiti malenog Abija te da ga se on odriče.

- Da, imao sam tešku prošlost, vrlo rano ostao bez roditelja. Bili su to loši počeci. Prvo mi je majka umrla, pa je 'stari' tugovao za mamom, puno je pio i bio u depresiji. U jednom trenutku je upoznao moju sadašnju maćehu i na kraju mi je ona spasila život, odgojila me i vratila me na prave vode. Da nije nje, tko zna gdje bih bio. Dala mi je kruh u ruke, priliku da idem na fakultet i da imam posao. Nažalost, moj biološki otac to nije mogao napraviti, ostavio me. Onda je i on preminuo, isto kad sam bio mlad. Imao sam svega pet godina - emotivno se prisjetio Abi u studiju Večernjeg lista.

Abraham je odrastao u glavnom gradu Hrvatske te je u ranom djetinjstvu pohađao osnovnu školu Ivana Filipovića blizu Kvaternikovog trga. Ističe da kroz svoje osnovnoškolsko obrazovanje i taj period djetinjstva u Hrvatskoj generalno nije imao problema s rasizmom i da ga je većina ljudi prihvatila.

- Nikad u Hrvatskoj nisam imao problema što se tiče boje kože. Hajdemo reći da je bilo nekada par iznimaka i nekih problema, ali mislim da je to više bilo kroz neku ljubomoru, pa bi neki rekli da je to rasizam. Ali nisam dao na sebe u tim trenucima. Mogu reći da sam bio MMA borac puno prije nego što sam zapravo postao MMA borac. Imao sam dobar krug ljudi oko sebe i uvijek sam bio usredotočen.

Nakon što je odrastao u Zagrebu, Abraham Salimon se upustio u karijeru MMA borca. Odnedavno je, pak, uz borilačku karijeru odlučio uploviti i u menadžerske vode za MMA borce, pokrenuvši War Dog Management platformu za vođenje karijera boraca.

- Otvorio sam firmu prije nekih godinu dana. Neki ljudi će reći "loš ti je MMA omjer, pa zašto bi ti bio menadžer?". Ali svim tim ljudima kažem da sam stekao reputaciju i ime i da oni mogu samo sanjati o tome. Otvorio sam tu firmu jer sam u njoj vidio marketinški šah-mat. Već imam ponudu na stolu s UFC-om, a imam i kontakt sa svakom mogućom organizacijom. Cilj mi je pomoći sportašu, pronaći mu spoznore i uljepšati mu život, a da mu otežaš.

O mnogim drugim temama, primjerice o tome koliko je Abrahamu Salimonu Areu bio težak i dugotrajan proces dobivanja hrvatskog državljanstva, kakva je iskustva imao na fakultetu i koji su mu najzahtjevniji trenuci MMA karijere, pogledajte u cijeloj emisiji na kanalima Večernjeg lista.