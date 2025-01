VIDEO Nikolić istaknuo glavnu slabost Hrvatske. Ispravimo li je možemo srušiti Islanđane

Hrvatska rukometacija odigrala je izvrsnu utakmicu protiv Zelenortskih Otoka i otvorila drugu fazu Svjetskog prvenstva važnom pobjedom (44:24). Nakon ozljeda Domagoja Duvanjaka i Luke Cindrića te neuogdnog poraza od Egipta trećem kolu grupne faze, reprezentacija se našla u nezavidnoj situaciji. Nedostatak dvojice igrača osjetan je, a najteži protivnici tek slijede. Prvi na redu je sjajni Island koij u tijeku turnira još ne zna za poraz. Situaciju u momčadi, igru na terenu i snage protivnika u studiju Večernjeg lista komentira Andrej Nikolić, donedavni trener RK Zagreb.

"Bilo je sve odlično, ali ostali smo zbog prva dva srednja. To teško bilo koja reprezentacija može nadoknaditi. Da su oni u stanju igrati sigurno bi rezultat i igra bili drugačiji. Ostalo sve ide kao po planu. Europljani pobjeđuju, Danska iskače, Francuzi standardni... Sve očekivano. Teško da itko može parirati Danskoj, ali to je sport i ne pobjeđuje uvijek bolji. U jednom danu i jednoj utakmici se svašta može dogoditi, no trenutno pokazuju najviše. Slično igra Island. Golman im je odličan. Sigurno će biti teška utakmica, ali vjerujem u našu kvalitetu. Mislim da nismo još pokazali sve što možemo", kazao je Nikolić.

"Trebalo bi smanjiti tehničke greške i najvažniji je povratak u obranu. Često smo protiv Egipta primali golove nakon tehničke greške. Povratak bi spriječio da protivnici postižu lake golove. Definitivno gustoća u obrani. Imaju igrače koji su izvrsni u igri 1-na-1", smatra donedavni trener Zagreba pa pojasnio što čini Islanđane efikasnima: "Imaju odličnu prvu sedmoricu. Došlo je vrijeme kad su sazreli da kao reprezentacija pokušaju nešto napraviti, a uz to ih odlično prati golman. Pitanje je je li to rekonstrukcija ili su se jednostavno pojavili igrači koji imaju određenu kvalitetu i mogu postizati veće uspjehe u odnosu na prije."

"Velik nam je problem nedostatak srednjih igrača, Domagoja i Cindrića. Ivano je budućnost rukometa i odličan igrač, ali mu je prevelik teret da bude nositelj. Karačić nije u velikoj formi i treba mu vrijeme. Hrvatska ima borbenost i veliku želju, trude se i ginu na terenu. Da smo zabili promašene šutove protiv Egipta, sad bi pričali drugačije i bila bi veća euforija", rekao je o igri Hrvatska pa se osvrnuo na pitanje lijevog vanjskog: "Nemamo lijevog vanjskog šutera. Imamo trojicu na desnom, ali na lijevom smo u deficitu. To će biti glavni zadatak u budućnosti. Pronaći igrača tko će moći igrati lijevog vanjskog i centralu u obrani. Tu imamo Srnu, a treba pronaći nekoga tko će te pozicije pokrivati s njime."