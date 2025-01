Pojavio se problem za Hrvatsku! Situacija se zakomplicirala, za četvrtfinale bi nam moglo trebati čudo

Navijali smo za Egipat da bi nam situacija za četvrtfinale bila otvorena, ali znajući pritom da će okršaj s Islandom u zagrebačkoj Areni biti sve samo ne lagan za najbolju afričku reprezentaciju na ovom turniru. Ne samo da nije bio lagan, pretvorio se u utakmicu za zaborav momčadi koja nas je nadigrala na kraju prve grupne faze. Egipat je od Islanda izgubio 27:24. Što sad? E, sad će put do četvrtfinala za Hrvatsku biti bitno teži. Ni dvije pobjede, one nad Islandom u petak, odnosno Slovenijom u nedjelju ne moraju nam ništa značiti. Do osam bodova uz Hrvatsku može doći i Island, a njima u nedjelju dolazi slabašna Argentina, ali i Egipat kojeg čekaju Slovenija i Zelenortski otoci. Island je svoj šesti bod osvojio danas.

Reći će neki, u redu je. Ono što smo trebali napraviti preko Islanda sada moramo preko Egipta, ali to će ići bitno teže. Prvo zato što će Slovenci objektivno teško zaustaviti Egipćane u petak, a Zelenortske otoke će lako riješiti. Islandu treba samo još jedna pobjeda, a nju će protiv Argentine lako ostvariti.

Pod uvjetom da Hrvatska dobije i Sloveniju i Egipat, kao i da se dogode očekivani raspleti ostalih utakmica (Egipat dobije Sloveniju i Zelenortske otoke, a Islanđani Argentince) zatvorit će se trokut reprezentacija s po osam bodova. Hrvatska je tu na -4 nakon poraza od Egipta, a Islanđani na gol-razlici +3 poslije današnje pobjede. Egipat je na +1 jer su nas dobili 4, a s golom razlike manje izgubili od Islanda. To znači da će Hrvatskoj protiv Islanda biti potrebna pobjeda od barem četiri razlike kako bi Island doveli u negativnu gol-razliku, a našu stavili u pozitivnu...

Sve upućuje na to da će nam u petak trebati ta dosta velika pobjeda nad Islandom da bi ostali u igri za četvrtfinale. Ne bi bilo loše niti to da nam pomognu Slovenci i zaustave Egipat. Dapače, bilo bi to idealno, jer bi to značilo da pobjedom nad Islandom možemo biti i prvi u skupini te tako izbjeći eventualni okršaj s Francuskom u četvrtfinalu.

Sumarno, ili trokut Egipat-Island-Hrvatska s osam bodova pa gledanje međusobne gol-razlike ili Hrvatska i Island po osam, a Slovenija i Egipat po 6... Taj scenarij potpisujemo! Jasno, moguća je i treća opcija, da izgubimo od Islanda i dobijemo Slovence, pa da Island ode na 10, a da Hrvatska, Egipat i Slovenija budu na 6 u trokutu za drugo mjesto. Samo, tu Slovenci moraju dobiti Egipat, a to je, već smo rekli, malo teže...

Raspored do kraja grupne faze

Petak: Argentina - Zelenortski otoci (15.30), Egipat - Slovenija (18.00), Hrvatska - Island (20.30)

Nedjelja: Island - Argentina (15.30), Zelenortski otoci - Egipat (18.00), Hrvatska - Slovenija (20.30)