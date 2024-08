VIDEO Slavio je zlato pa doživio srčani udar! Liječnici su mu spasili život

Netom prije kraja Olimpijskih igara u Parizu, umalo se dogodila vrlo tragična situacija. Uzbekistanci su ostvarili izvrsne uspjehe u muškom boksu. Uzeli su čak pet medalja, izniman pothvat čak i za najmoćnije sudionike najveće sportske manifestacije na svijetu. Od svojih sunarodnjaka, prvi je zlato osvojio Hasanboy Dusmatov.

Omiljeni trener reprezentacije koja je iznenadila svijet, Tulkin Kilichev, umalo je nevjerojatne poduhvate svojih boksača platio životom. Usred slavlja prošlog četvrtka dobio je srčani udar. Naišla su dva brza i spretna člana britanske liječničke službe koja su mu odmah priskočila u pomoć.

Započeli su s oživljavanjem, a morali su upotrijebiti i defibrilator. Uspješno su ga oživjeli, a Kilichev je zatim prevezen u parišku bolnicu gdje se oporavlja. Njegovi su boksači od to događaja osvojili još četiri medalje, pri tome dvije tijekom posljednjeg dana natjecanja. ''Slavili su u prostoriji za zagrijavanje i odjednom smo čuli pozive upomoć. Nakon pokušaja oživljavanja umjetnih disanjem upotrijebili smo defibrilator. Na početku ga nismo uspjeli vratiti, ali jesmo nakon 20 sekundi'', otkrio je britanski član liječničke službe.

This coach Tulkin Kilichev produced 5 Olympic champions at once. Two of them are 2 time gold medalists. Uzbekistan is proud of you. Wish you speed recovery🇺🇿🥇 pic.twitter.com/lk4hkO6UU8