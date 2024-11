VIDEO Slaven Belupo u ludoj utakmici srušio Osijek. Pogledajte golove u velikom preokretu

Iznimno uzbudljiva i dramatična bila je prva subotnja utakmica 15. kola HNL-a, a nogometaši Slaven Belupa su na domaćem terenu svladali Osijek 3-2 (1-1). Slaven Belupo je poveo golom Luke Lučića u 35. minuti, ali su Osječani okrenuli rezultat u svoju korist. U nadoknadi prvog dijela je Tiago Dantas pogodio za 1-1, a potom Hernani u 54. za 2-1. Preokretom je potom uzvratio domaćin te je Alen Grgić u 57. minuti bio strijelac za 2-2, dok je domaći kapetan Tomislav Božić u 73. pogodio za konačnih 3-2.

Bio je to prvi ligaški poraz Osijeka nakon početka listopada, dok je Slaven Belupo nastavio s pozitivnim nizom. U posljednjih pet prvenstvenih utakmica klub iz Koprivnice je ostvario tri pobjede i dva remija. Nakon Dinama time je Slaven Belupo ove sezone kao domaćin pobijedio još jednog velikana. Protiv Rijeke je u Koprivnici remizirao, dok je jedino poražen od Hajduka. Pogotke možete pogledati OVDJE.

Slaven Belupo je sada šesti na ljestvici, dok su Osječani za jednu poziciju bolji. Momčadi su brzo počele prijetiti pa je svaki sastav imao po jednu šansu u uvodnim minutama. Prvo je zaprijetio domaći igrač Jagušić, a potom je osječki stoper Jelenić gađao preko vrata. S obje strane je hrabro otvorena utakmica i zato nije bilo čudno što se već u 20. minuti zatresla mreža.

Tiago Dantas je izveo slobodan udarac, a Lima je glavom pogodio domaću mrežu. No, nakon duge provjere VAR-a ipak je poništen gol Osječana zbog zaleđa. Poništeni pogodak loše je utjecao na goste jer se odjednom slika na terenu promijenila, a Slaven Belupo je postajao sve opasniji. Domaćin je iskoristio bolji period igre te je poveo u 35. minuti. Grgić je ostavio loptu za Lučića koji je iz trka potegnuo i odlično pogodio suprotni kut za vodstvo Slaven Belupa. Nekoliko trenutaka kasnije mogao je Slaven Belupo do 2-0, ali je udarac Lepinjice zaustavio osječki vratar Malenica.

Domaći sastav ipak nije dočekao odmor uz prednost. U nadoknadi su Osječani izjednačili, u gužvi domaćeg šesnaesterca najbolje se snašao Tiago Dantas pogodivši za 1-1. Na valu tog pogotka Osijek je energičnije i bolje otvorio drugo poluvrijeme, a nakon nekoliko opasnih situacija gosti su poveli u 54. minuti. Točnu i lijepu akciju su izveli Osječani koju je golom okrunio Hernani. No, kratkog vijeka je bilo slavlje Osječana, samo tri minute kasnije glavom je za 2-2 pogodio Grgić, nekadašnji igrač Osijeka.

Uzbudljiva, napadačka i napeta utakmica nastavljena je do kraja, a u 73. minuti je uslijedio novi preokret. Nakon domaćeg kornera Bosec je spustio glavom loptu, a Božić je imao najbržu reakciju te je pogodio za 3-2 Slaven Belupa i novo veliko domaće slavlje. Do kraja je Osijek pokušao doći barem do jednog boda, ali Slaven Belupo je odbio sve suparničke napade. U nastavku subote na Rujevici od 17.30 sati igraju Rijeka - Gorica. Kolo su u petak otvorili Varaždin i Šibenik, a domaći sastav je slavio s 2-1. Golove su za Varaždin dali Dabro i Belcar, dok je počasni pogodak za Šibenčane dao Kulušić.

U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva - Istra 1961, dok 15. kolo završava velikim derbi ogledom na Poljudu. Od 17.45 sati se sastaju Hajduk - Dinamo.