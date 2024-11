Bjelica otkrio što sprema Hajduku. Desetkovani Dinamo ima jasan cilj u Splitu

Dinamo će ove nedjelje gostovati kod Hajduka u njihovom drugom ovosezonskom međusobnom ogledu. Plavi na Poljud dolaze kao trećeplasirana momčad prvenstva s 25 bodova, dok bijeli imaju četiri boda više. Među njima se smjestila Rijeka s 26 bodova. Ovisno o ishodu derbija na Poljudu, odnosni snaga među glavnim rivalima mogli bi se bitno promijeniti. Dinamo bi pobjedom zadržao korak dok još uvijek igra europske utakmice, a Hajduk želi pobijediti kako bi stvorio što veću prednost. Derbi će se igrati od 17.45, a dan prije utakmice najavio ju je trener zagrebačke momčadi, Nenad Bjelica.

"Veselimo se derbiju, utakmice protiv Hajduka su posebne. Poslije Borussije smo regenerirali igrače dva dana, ostatak je trenirao. Danas imamo zadnji trening pa ćemo nešto taktički pripremiti i odlučiti se za one koji idu na put. Dobra je atmosfera, nadamo se najboljem. Idemo s pobjedničkim ambicijama u Split. Vjerojatno nećemo imati na raspolaganju ni Mišića ni Ademija. Nevistić i Cordoba sigurno neće igrati, određenih problema ima i Ristovski. Vidjet ćemo može li on nastupiti. I Bočkaj ne trenira zadnjih dana, u SHNL-u ima pravo nastupa. Bio bi opcija, ali neće biti na raspolaganju", rekao je Bjelica pa otkrio kakve planove ima za utakmicu

"Mi idemo u Split po pobjedu, hoćemo li igrati s manje ili više rizika, to ćemo vidjeti. I Hajduk ima svoje ambicije, vidjet ćemo koliko ćemo se nametnuti. Znam da imamo dovoljno kvalitete. Disciplina i agresija će biti važne, ali i vjera da se možemo nametnuti u Splitu. Želimo se vratiti s tri boda."

Pogledali smo ih, pratimo ih, analizirali smo ih. Imaju svoj prepoznatljiv stil, s Rakitićem su dobili na kvaliteti i osobnosti koju on samo svojom pojavom prenosi na druge igrače. Očekujem da će na Poljudu ići na pobjedu, ali i mi to želimo. Nisam nikad uoči derbija bio u ovakvoj situaciji, da imamo toliko ozljeda", kaže Bjelica. Dodao je i da niti ne zna tko sutra sudi: "Imam maksimalno povjerenje prema našim sucima, ne znam ni tko sudi, a tko god to bio, želim mu dobru utakmicu i da nakon toga ne bude nikakvih repova."

