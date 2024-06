VIDEO Rijeke Nizozemaca preplavile Hamburg. Slavlje narančastih izgleda fantastično

Prije šokantnog poraza u prvoj utakmici Europskog prvenstva protiv Španjolske, hrvatski navijači su preplavili ulice Berlina. Okupljanje je počelo već ujutro i tijekom ranog poslijepodneva, a do 18 sati na ulicama je bilo i do 100 tisuća navijača hrvatske nogometne reprezentacije. Dan kasnije, Hrvati su pozornicu prepustili Nizozemcima.

Njihova reprezentacija od 15:00 sati igra utakmicu prvoga kola skupine D protiv Poljske. Utakmica će se igrati na Volkspark stadionu u Hamburgu, a brojni navijači u narančastim majicama pohrlili su na ulice grada u zagrijavanju za utakmicu. Prema nekim izvještajima tamo je oko 40 tisuća navijača.

The Dutch fans are always superb at tournaments. pic.twitter.com/wGQkMFQLAf

I joined the wonderfully bonkers Dutch fans parade to the Volksparkstadion for the Netherlands’ #euro2024 opener against Poland. pic.twitter.com/E1mgf9CXFw