VIDEO Reprezentativca Mađarske izruguju zbog fizičkog izgleda: 'Svakodnevno se moram nositi s time'

Reprezentativni napadač Mađarske Martin Adam u prvom kolu skupine A europskog prvenstva zaigrao je u porazu protiv Švicarske, a prilkom njegovog ulaska odmah su se društvene mreže počele sa zbijanjem šala na njegov račun. . Na travnjak je ušao u 79. minuti umjesto Miloša Kerkeza, a kada se njegov lik pojavio na velikom ekranu, počeli su stizati komentari.

Nogometni ljubitelji naveliko komentiraju njegov fizički izgled, a na čitavu se temu osvrnuo i Adam koji je poručio kako je to problem s kojim se svakodnevno mora nositi.

- Svakog dana dobijem neke ‘memove‘. Uglavnom se nasmijem, ali što da radim, rođen sam takav. Ovo je moje tijelo i ne mogu to promijeniti, to je moja genetika. To je sve što mogu reći - rekao je medijima 29-godišnji napadač južnokorejskog Ulsana.

Zločesti kometari ne pogađaju previše Adama koji se već okrenuo idućoj utakmici i dvoboju protiv domaćina Njemačke.

- Naravno da sam motiviran, na prošlom sam Euru bio kod kuće i pio pivu. Sada razmišljam o tome da zabijem domaćinu i donesem radost našim navijačima - rekao je stasiti centarfor.