UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policajac iz puške upucao nogometaša, nevjerojatna scena s utakmice obilazi svijet

Šokantne snimke dolaze iz Brazila, gdje je jedan policajac gumenim metkom iz puške pucao u vratara ekipe Gremio Anapolisa Ramona Souzu nakon gužve koja je nastala uz rub travnjaka nakon utakmice. Utakmicu 12. kola regionalnog Goiano Championship Access Division prvenstva između Gremio Anapolisa i Centro Oestea (1-2) obilježila je nevjerojatna scena. Tijekom naguravanja igrača nakon posljednjeg zvižduka uz rub terena kod korner zastavice, policajac je gumenim metkom upucao u nogu vratara Ramona Souzu nakon čega su se igrači razbježali.

Liječnička služba je na odmah na terenu pomogla ranjenom vrataru koji je potom vozilom hitne pomoći prevezen u lokalnu bolnicu.

Društvenim mrežama se širi snimka trenutka u kojem se jasno vidi kako pripadnik osiguranja iz blizine puca u igrača. U Gremio Anapolisu su bili šokirani potezom pripadnika CPE jedinice.

um policial deu UM TIRO no jogador do Grêmio Anápolis que porra é essa pic.twitter.com/oW67LnYqjG

"Užasan, ovo je nevjerojatan i zločinački čin nekoga tko bi trebao cijeniti sigurnost i integritet ljudi, koji su bili na stadionu Jonas Duarte. Poduzet ćemo sve moguće pravne korake kako bi se odgovorna osoba kaznila i pravda zadovoljila. Ovo kriminalno djelo ne smije ostati nekažnjeno," prenose brazilski mediji izjavu kluba.

Odjel za komunikacije Vojne policije države Goias izvijestio je kako je "odmah pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve činjenice."

O događaju se priopćenjem očitovalo i Ministarstvo sporta, ocijenivši slučaj "neprihvatljivim" i navodeći kako je ovakvo ponašanje Vojne policije "protivno temeljnim načelima sigurnosti i fizičkog integriteta koji moraju biti zajamčeni".

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!! pic.twitter.com/1z2oyz2nG8

O goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha depois do jogo diante do Centro-oeste, pela Segunda Divisão do Campeonato Goiano. Ramon foi atendido, e está fora de perigo.



O tiro foi disparado por um policial militar!



📽️: Reprodução pic.twitter.com/8SnzHLsBOT