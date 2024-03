VIDEO Pogledajte trenutak za povijest. Veliki Luka Modrić podigao je prvi trofej u dresu Hrvatske

ZLATKO DALIĆ

'Hvala na fantastičnih 10 dana. Odjednom se promijenila cijela priča, ali nitko nije rekao ni riječ'

- Malo smo lošije krenuli u utakmicu, sami sebe smo doveli u nezgodnu situaciju, primili smo gol iz prekida i to moramo popraviti. Oni su imali i stativu, sve je to bilo iz naših grešaka, iz netočnih dodavanja, što je malo čudno za nas, ali popravit ćemo to. Vratili smo se i bilo je to puno kvalitetnije nego protiv Tunisa. Bili smo na visokom nivou, barem se meni tako činilo.