Luka Modrić dobio je tri ultimatuma za ostanak u Realu. Ovo će jako razljutiti hrvatskog kapetana

Predsjednik madridskog Reala Florentino Perez je prema pisanju španjolskih medija pred hrvatskog kapetana Luku Modrića postavio tri zahtjeva ukoliko želi produžiti ugovor s kraljevskim klubom koji ističe za nekoliko mjeseci. Lako su ispunjivi, ali veliko je pitanje hoće li Modrić pristati na ovakve ultimatume...

'Slučaj Modrić' upućivao je na to da će otići na kraju tekuće sezone. Tijekom sezone izgubio je poziciju u početnih 11, minutaža mu je postala mizerna, a nagađalo se da bi zbog nezadovoljstva mogao otići već u siječnju jer su mu se navodno otvorile neke opcije u MLS-u i Saudijskoj Arabiji.

Na kraju se to nije dogodilo, a nakon što je u posljednjim utakmicama pokazao zavidnu razinu forme, sada nije isključena opcija nastavka suradnje. Da bi se to dogodilo, Florentino Perez ima tri zahtjeva za našeg nogometnog majstora. Tri uvjeta je prilično lagano ispuniti, no ostaje za vidjeti hoće li osvajač Zlatne lopte na to pristati. Hrvat je s bruto plaćom od skoro 22 milijuna eura među tri najplaćenija igrača Reala, a Perez želi da smanji primanja za iduću sezonu.

Drugi zahtjev je da se pomiri s činjenicom da će uglavnom grijati klupu što je uglavnom slučaj i posljednjih mjeseci, ali teško je vjerovati da će Modrić to prihvatiti. Posljednji zahtjev je poseban i Perez je navodno već obavio razgovor s Modrićem, barem tako piše specijalizirani portal Defensa Central.

U Realu žele da Modrić s brazilskim čudom Endrickom napravi ono što je odradio s Rodrygom. Brazilski napadač Modrića smatra nogometnim ocem i žele da Hrvat učini isto s Endrickom koji stiže idućeg ljeta na Santiago Bernabeu.