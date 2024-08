VIDEO Pogledajte sjajan gol Miereza nakon samo šest minuta igre za novi klub

Donedavni napadač i jedna od okosnica igre Osijeka, Ramon Mierez je postigao svoj prvi gol za Al Jaziru. U osmini finala Liga kupa Ujedinjenih Arapskih Emirata, klub za koji igra 27-godišnji argentinski napadač ugostio je Al Bataeh. Nakon svega šest minuta igre Mierez se sjajnim golom predstavio tamošnjoj publici.

Branič protivničkoga kluba nije najbolje reagirao na ubačaj koji se dolazio na drugu vratnicu njihovog gola. Lopta se odbila do Miereza, a sjajni Argentinac je poluškaricama s nekoliko metara udaljenosti uspio potjerati loptu u gol. Utakmica je završila rezultatom 3:1 za Al Jaziru. Golove su zabili još Neeskens Kebano u 26. minuti iz penala i Mamadou Coulibaly u 64. minuti. Jedini pogodak za Al Bataeh postigao je Anatole Abang u 33. minuti.

