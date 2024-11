VIDEO Pogledajte nastup Hrvata protiv Bayerna koji je oborio rekord Bundeslige

Nogometaši Bayerna nastavili su pobjednički niz u Bundesligi svladavši na svojoj Allianz Areni Augsburg sa 3-0 (0-0) uz novi 'hat-trick' kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea, do kojeg je stigao u završnih pola sata dvoboja.

Do 63. minute je Augsburg držao bod, a najveće zasluge za to imao je hrvatski reprezentativni vratar Nediljko Labrović koji je sjajno čuvao mrežu gostiju netaknutom. No, u 63. minuti je Kane dobio priliku iz kaznenog udarca koju nije propustio. Kad se činilo da će to ostati jedini pogodak na utakmici, Kane je u sučevom dodatku postigao još dva gola, u 93. minuti opet iz kaznenog udarca, a u 95. minuti iz igre.

Unatoč porazu, hrvatski vratar Nediljko Labrović briljirao je s 11 obrana, od čega šest iz šesnaesterca, i zaradio visoku ocjenu 9.1 prema Sofascoreu.

Time je oborio sezonski rekord Kaua Santosa, koji je 6. listopada u dresu Eintrachta imao deset obrana protiv Bayerna.

Video Labrovićeva nastupa pogledajte OVDJE.

Kristijan Jakić nije bio ni među pričuvama Augsburga.